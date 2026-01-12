El Sindicato Médico de Euskadi convoca huelga para los próximos 14 y 15 de enero

Archivo - Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskadi, a 9 de diciembre de 2025, en Bilbao, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado dos nuevas jornadas de huelga para los próximos días 14 y 15 de enero, como miembro de la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), además de movilizaciones, con el objetivo de exigir un estatuto médico propio.

Así lo ha expuesto en un comunicado, en el que ha informado que, coincidiendo con las jornadas de huelga se realizarán sendas concentraciones este miércoles y jueves, a las 11.00 horas, a las puertas del hospital de Cruces y ambulatorio Olaguibel, respectivamente.