Sindicatos del comercio del Metal llaman a la huelga el 7 de octubre ante el "bloqueo" del convenio

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, UGT, CCOO y LAB se han movilizado este lunes en Bilbao para denunciar que Cecobi está "bloqueando" la negociación del convenio del Comercio del Metal de Bizkaia y llamar a la huelga este próximo 7 de octubre.

Las centrales sindicales se han concentrado antes la sede de Cecobi en Bilbao para expresar su rechazo ante la postura de la patronal en la negociación del convenio, decaído desde 2019.

En la movilización, las centrales sindicales han exigido una actualización de las condiciones laborales y la recuperación del poder adquisitivo.

Según han indicado, hasta ahora se constata la "falta de avances" en la negociación del convenio, lo que les ha llevado a llamar a la huelga el próximo 7 de octubre.

Según han subrayado, con un convenio caducado desde hace más de seis años, los trabajadores han perdido poder adquisitivo ante la subida de los precios y hay unos salarios en el sector que "no alcanzan los 18.000 euros anuales".

"La negociación no sólo no avanza, sino que la patronal Cecobi pretende recortar derechos conquistados: empeorar el complemento de las bajas médicas, por un lado, y, por otro, recortar el complemento de antigüedad, ya muy limitado (calculado sobre el salario de 2014 y con máximo de ocho cuatrienios)", han señalado.

Por ello, ante esta situación, los trabajadores reivindican salarios "dignos" actualizados al IPC para recuperar el poder adquisitivo y una reducción de jornada que esté "cerca" de las 1.725 horas anuales de otros convenios del comercio de Bizkaia, frente a las 1.758 horas actuales.

La próxima mesa negociadora se celebrará el 21 de septiembre, una cita en la que, según han precisado los sindicatos, la patronal "podrá demostrar su voluntad negociadora y encauzar el conflicto".