Sindicatos denuncian la "infrafinanciación" de la EHU y reclaman que el Gobierno Vasco destine el 1% del PIB

Concentración de la intersindical LAB, Steilas, ELA y CGT por el inicio de curso de la EHU - LAB

VITORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La intersindical LAB, STEILAS, ELA y CGT han denunciado la "infrafinanciación" de la Universidad Pública del País Vasco (EHU), que "no permite que responder a las necesidades y retos de la sociedad vasca, ni garantizar las condiciones laborales y salariales adecuadas de sus trabajadores", y han reclamado que el Gobierno Vasco destine el 1% del PIB.

Los sindicatos han realizado una exigencia este lunes durante una concentración llevada a cabo en el campus alavés de la EHU ante la apertura del nuevo curso académico.

Los representantes de los trabajadores han augurado que el presupuesto del Gobierno Vasco para la EHU volverá a "quedar muy lejos de sus necesidades reales" y del objetivo fijado por la propia LOSU para que, en 2030, suponga, como mínimo, el 1 % del PIB (actualmente no llega a la mitad de ese porcentaje).

"Tenemos claro que reforzar la universidad pública no es una prioridad para el Gobierno Vasco. La infrafinanciación de la EHU no es un problema de un año, sino un problema estructural y no se va a solucionar aportando unos pocos millones de euros", han cuestionado.

Por ello, han demandado una adecuada dotación de la universidad pública, tanto en cuanto a plantilla como en cuanto a infraestructuras y medios materiales. Al mismo tiempo, han solicitado hacer frente a "problemas estructurales", como "la precariedad de algunos colectivos, garantizar el derecho a la promoción de toda la plantilla y hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo en la última década y media".

En este sentido, han pedido subir los salarios básicos teniendo en cuenta la cualificación exigida, resolver la falta de relevo de profesorado que ya se manifiesta en algunos departamentos, superar el bloqueo para crear nuevas plazas de PDI (Personal Docente Investigador) necesarias; aumentar la ratio de PTGAS (Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios), publificar los servicios subcontratados y seguir avanzando en igualdad y euskaldunización", entre otras demandas.

Asimismo, han reclamado que la universidad pública oferte "más plazas" en las titulaciones en que sea necesario, ya que "no permitir esos cambios fomenta el crecimiento de las universidades privadas", que "han proliferado considerablemente en los últimos tiempos".

"Algunas universidades privadas ubicadas en Euskal Herria están ofreciendo los mismos estudios que ya ofrece la EHU. El último ejemplo son las 60 plazas de grado en enfermería que Euneiz acaba de ofertar este curso. Si hay demanda y necesidad, por qué no aumentar la oferta en la universidad pública", han argumentado.

LAB, STEILAS, ELA y CGT han exigido al Gobierno Vasco que, "de una vez por todas, garantice la financiación que necesita la EHU y apueste decididamente por la universidad pública". Asimismo, ha reclamado que la dirección de la EHU "no juegue un papel de mero espectador" e "impulse las gestiones políticas e institucionales necesarias para asegurar estos recursos y, al mismo tiempo, mejore las condiciones laborales de sus trabajadores dentro de sus competencias y cumpla con los compromisos adquiridos".

"Hasta ahora, en muchas ocasiones se han aplicado los estrechos límites establecidos por el Gobierno Vasco y las demandas de las trabajadores han quedado en un segundo plano. La defensa de la universidad pública exige firmeza y valentía", han reivindicado.

MODELO "PRIVATIZADOR"

Los sindicatos han recriminado que, mientras a la EHU le falta financiación suficiente, las instituciones públicas otorgan "un importante apoyo institucional y económico" a las universidades privadas, con la entrega de terrenos públicos, infraestructuras y otras facilidades, como la cesión durante 75 años de suelo municipal para la construcción de los centros Goe del BCC (Donostia) y EDA Drinks & Wines del BCC (Vitoria-Gasteiz), la cesión del aparcamiento de la estación de bus de Vitoria-Gasteiz y la venta a Querejeta del pabellón público Buesa y de terrenos municipales en la zona verde de Salburua.

"A todo ello hay que sumar las vías abiertas para que las universidades privadas reciban dinero público a través de contratos-programa o convocatorias de investigación. Quieren vender la modesta subida concedida a la EHU como una apuesta por lo público, mientras fomentan la expansión de las universidades privadas", han cuestionado.

En este contexto, han mostrado su "preocupación" por la nueva Ley Vasca de Universidades que se está elaborando, ya que la propuesta presenta a las universidades públicas y privadas como "agentes complementarios de un sistema universitario vasco armónico".

Además, han denunciado que el texto vincula cada vez más la financiación ordinaria de la EHU a su capacidad para obtener "financiación externa", mientras confirma las posibilidades de que las universidades privadas reciban dinero público, incluidas aquellas declaradas como con ánimo de lucro).

También han reprobado que las condiciones que se imponen a las universidades privadas en cuanto a cualificación del profesorado, presencia del euskera, oferta de servicios y rendición de cuentas sobre recursos económicos y gestión del personal son "mucho más flexibles" que las que se exigen a la universidad pública.

"Frente al modelo privatizador y liberal exigimos la financiación que necesita la EHU y una ley universitaria que responda a las necesidades de la sociedad vasca, que refuerce de verdad la universidad pública y que no responda a intereses privados. Una universidad basada en lo público, en el euskera, en la cultura vasca y en un sistema universitario soberano", han planteado.