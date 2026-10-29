Sindicatos denuncian el "portazo" de la FVEM a todos los puntos de la plataforma sindical para el convenio del Metal

Archivo - Manifestación del Metal de Bizkaia en Bilbao por el convenio (archivo) - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

ELA, LAB, CCOO y UGT han denunciado el "portazo" de la FVEM a todos los puntos de la plataforma sindical conjunta para el convenio del Metal de Bizkaia en la décima reunión de negociación de este sector. La próxima reunión de negociación será el 18 de noviembre, según han informado los cuatro sindicatos en sendos comunicados.

Tras este encuentro, ELA ha afirmado que si la patronal mantiene su posición, será necesario llevar el conflicto a los centros de trabajo y a la calle.

Por su parte, LAB ha criticado que la patronal no acepta "ni mejoras salariales, ni reducción de jornada, ni avances en antigüedad, salud laboral, empleo, licencias o derechos sociales".

Según ha explicado, el único movimiento de FVEM ha sido proponer subidas salariales del 3% en 2026, del 2,5% en 2027 y 2028, y del 1,5% en 2029 y 2030. "Estas subidas están lejos de garantizar el poder adquisitivo y supondrán que las personas trabajadoras no puedan hacer frente al coste de la vida", ha subrayado.

Además, ha reprochado que la patronal "mantiene los recortes que ya planteó en febrero, más flexibilidad horaria, limitaciones al complemento de IT por accidente de trabajo y enfermedad profesional, condiciones para disfrutar de licencias y recortes en derechos sindicales, entre otros".

Desde CCOO han lamentado que la patronal les ha hecho "perder un año pidiendo una plataforma conjunta para ganar tiempo y engañar a las plantillas" y ha llevado a la reunión "cero mejoras".

"FVEM no respeta la negociación: se cierra en banda y encima nos exige a los sindicatos que recortemos nuestra plataforma porque les parece excesiva", ha manifestado, para añadir que la FVEM les ha demostrado que la negociación "no va con ellos", lo que convierte su postura en un "claro llamamiento al conflicto".

Finalmente, UGT-FICA Euskadi ha indicado que el único planteamiento trasladado hasta ahora por FVEM es un convenio a cinco años (2026-2030) con incrementos salariales inferiores al IPC de Euskadi, que "no garantizan el poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector, justo cuando más necesario es compensar la carestía de la vida".

Por ello, ha reclamado a la FVEM que deje de "dilatar el proceso y presente una propuesta seria, a la altura del sector y de la situación económica y social actual".