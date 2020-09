Sindicatos de Educación siguen adelante con la huelga del día 15, al no ver motivo para desconvocarla

Consideran que no son necesarios los servicio mínimos, ya que no se va a poder garantizar la seguridad de las "burbujas"

BILBAO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de Educación Steilas, ELA, LAB, CCOO y UGT no ven motivo para desconvocar las movilizaciones que llevan a cabo en demanda de una vuelta a clase "segura" y siguen adelante con la huelga convocada para el próximo día 15. Además, consideran que no son necesarios los servicios mínimos para ese día de paro, ya que no se va a poder garantizar la seguridad de las "burbujas".

Así lo ha adelantado la representante de ELA, Miren Zubizarreta, en nombre de todos los sindicatos, durante una concentración llevada a cabo esta tarde ante la sede del Gobierno vasco, en Bilbao.

Según ha explicado, durante el encuentro mantenido este jueves con el nuevo consejero de Educación, Jokin Bildarratz, éste no les han planteado un calendario de nuevas reuniones, mientras los sindicatos han insistido en la necesidad de activar la interlocución con los representantes de los trabajadores, que es "urgente" que se adopten medidas adicionales y que se aporten los recursos necesarios para adoptar las medidas de seguridad que "garanticen de la forma más eficaz posible la vuelta presencial a las aulas".

De no ser así, han advertido de que "estos casos de covid positivo, de contagios, los cierres de aulas y colegios que estamos viendo, entendemos que es previsible que vayan en aumento".

El nuevo responsable de Educación ha pedido a los sindicatos que tengan "confianza". "A estas alturas, teniendo en cuenta que llevamos desde mayo exigiendo a Educación la adopción de estas medidas, que se planifique un inicio de curso presencial seguro, y hemos llegado al inicio de curso sin haber planificado absolutamente nada, pues la verdad, poca confianza nos queda", ha asegurado.

Asimismo, han denunciado que, con los sindicatos, la anterior consejera no ha llevado a cabo "ninguna reunión para tratar sobre este tema, para abordar medidas, para acordar los recursos, qué bajada de ratios sería necesario para poder mantener la distancia de seguridad o qué aumento de plantilla para poder organizar una limpieza o servicio de comedor adecuados".

En este sentido, se han mostrado "muy escépticos" ante la posibilidad de que se pueda dar "en dos días" una planificación "mínimamente seria y concreta", ya que no se ha hecho "en cinco meses". "Nos estamos encontrando una improvisación absoluta y entendemos que está habiendo una dejación de sus funciones", han reprochado.

Tras apuntar que todavía no les ha llegado la orden de servicios mínimos para el paro del día 15, han explicado que el sistema de las "burbujas" creadas en los centros "será muy difícil mantener con los servicios mínimos".

"Entendemos que, al igual que se han cerrado los centros por los contagios y no ha pasado nada, no pasará nada porque no se establezca ningún servicio mínimo por un día huelga, porque no será posible garantizar la seguridad de las burbujas", ha concluido.