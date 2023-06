Sindicatos de Hostelería de Bizkaia llaman a la huelga a 20.000 trabajadores y avisan de que "sin convenio, no hay Tour"

Critican la actitud "irresponsable" de la Asociación de Hostelería y denuncian que llevan desde 2020 sin subida salarial pese al alza del IPC



Los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT han llamado a la huelga a alrededor de 20.000 trabajadores del sector de Hostelería de Bizkaia para este jueves y viernes, y se han concentrado ante la sede de la patronal en Bilbao, donde han advertido que "sin convenio, no hay Tour".

El acto de protesta ha comenzado pasadas la una y media de la tarde cuando los trabajadores han desplegado una pancarta en la que se podía leer "Huelga en hostelería de Bizkaia, 29 y 30 de junio. Por un convenio digno".

En el transcurso de la concentración, en la que los asistentes han lanzado petardos y octavillas, se han coreado gritos a favor de sus demandas por un convenio y han advertido, en línea con los mensajes de otros colectivos en conflicto como la Ertzaintza, que "sin convenio, no hay Tour", en referencia a la prueba ciclista que saldrá el próximo lunes de Bilbao y que ya está llenando de aficionados y turistas la capital vizcaína.

Precisamente, ante el bloqueo de las negociaciones, ya que la última reunión de la mesa negociadora fue en febrero, han convocado huelga en el sector -salvo los trabajadores de comida rápida y riders- para los días 29 y 30 de junio, jornadas previas al inicio del Tour de Francia.

En declaraciones a los medios de comunicación, representantes sindicales han denunciado la actitud "completamente irresponsable" de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, que no ha realizado "ningún movimiento" desde el preaviso de huelga, que creen que va a tener "mucho impacto" en los hoteles, pero también en la hostelería. "Ahora sin convenio, no hay Tour, pero vamos a seguir, no habrá BBK Live, no habrá verano", han advertido.

Según han indicado, la citada asociación está llevando a las personas trabajadoras del sector "a un callejón sin salida, en el que la movilización es la única alternativa posible para que se atiendan sus

reivindicaciones".

Los sindicatos han recordado que los trabajadores de la Hostelería de Bizkaia llevan desde el 2020 sin subida salarial, por lo que, mientras que, desde entonces "el IPC se ha visto incrementado en 12,9%, los salarios del sector 0". Por ello, están reclamando subidas vinculadas al IPC para "no perder poder adquisitivo". "Es algo que se nos debe por cómo se ha portado el sector durante la pandemia", han añadido.

Precisamente, han asegurado que, desde la pandemia en 2020, los ERTEs se han convertido en su "día a día, y con ello la inestabilidad". "Han sido muchos los meses en los que hemos trabajado sin calendario laboral, y las empresas han aprovechado la situación para ganar flexibilidad", han añadido.

Además, han recordado que este convenio también afecta al sector de colectividades, un sector "precarizado", en el que la gran

mayoría de las personas trabajadoras son mujeres, "con contratos precarios y jornadas parciales, así como con unas importantes cargas de trabajo". Han añadido que, mientras que en Gipuzkoa el sector de las

colectividades tiene para el año 2023 una jornada de 1.708 horas, en Bizkaia esa cifra asciende a 1.750.

"Mientras tanto, la patronal se niega a negociar su propio convenio, si bien desde la parte social exigimos la mejora de sus condiciones sumándose a una lucha de un convenio que a día de hoy no recoge sus necesidades ni inquietudes", han añadido.

A juicio de los sindicatos, las empresas del sector pretenden aumentar sus márgenes de beneficio, a costa del "sacrificio" de las

personas trabajadoras del sector, y continúan con su pretensión de hacer que "paguen la factura creada por la Covid 19".

"No lo vamos a consentir. Las personas trabajadoras del sector estamos organizadas y no vamos a tolerar más atropellos a nuestros derechos", han manifestado.

Por ello, han decidido convocar huelga para los próximos días 29 y 30 de junio, que creen que serán "muy exitosas" y no descartan incrementar las movilizaciones si no hay movimientos por parte de la patronal, que hace "oídos sordos" a sus reivindicaciones. "Ahí seguiremos, es nuestra lucha", han agregado.

Con motivo de las huelgas, los sindicatos han convocado para este jueves distintas concentraciones, desde la nueve a la una de la tarde. En concreto, serán a las 9.00 horas en el hotel Catalonia, a las 10.00 horas en el Hotel Carlton, a las 11.00 horas en el hotel Indautxu, a las 12.00 horas en el hotel Sercotel Coliseo y a las 13.00 horas en el hotel NYX. Las movilizaciones continuarán con una kalejira a partir de las 13.30 horas desde la calle Ledesma al Arenal.

El día 30, las concentraciones serán a las 09.00 horas, en el Hotel Melia, a las 10.00 horas en el Hotel Domine, a las 11.00 horas en el hotel Vincci, a las 12.00 horas en el hotel Hesperia y a las 13.00 horas en el Hotel Radisson. Además, se repetirá la kalejira de Ledesma al Casco Viejo, pero a las cinco y media de la tarde.