Sindicatos reclaman que el Parlamento Vasco "escuche" a las 138.495 firmas en favor de un Salario Mínimo propio

Sindicatos vascos entregan las firmas de apoyo a la iniciativa legislativa popular para un Salario Mínimo propio - EUROPA PRESS

Registran los apoyos en la cámara vasca para que se lleve a cabo la iniciativa legislativa popular

VITORIA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde han reclamado que los partidos políticos que conforman el Parlamento Vasco "escuchen" a las 138.495 firmas recogidas en favor de una iniciativa legislativa popular (ILP) para lograr un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en Euskadi.

Representantes de cada uno de los citados sindicatos han registrado este jueves en la Cámara vasca los apoyos recogidos para "establecer en Euskadi un SMI propio", que establecen en unos 1.500 euros brutos en 14 pagas al mes.

El responsable de negociación colectiva de ELA, Peio Igeregi, ha defendido que las firmas recabadas son "138.000 razones en contra de la pobreza laboral, en favor de la cohesión social, en contra de la brecha salarial y para que Confebask se siente en una mesa y acepte negociar un salario mínimo propio".

Tras destacar la "espectacular respuesta dada por los trabajadores" para conseguir "tantas firmas en tan pocos meses", Lopetegi ha indicado que "ahora le toca al Parlamento hacer su trabajo"

"Después de que se acredite que hemos registrado las firmas necesarias, se tramitará la ILP con una propuesta de ley ordinaria y son los partidos políticos quienes tendrán que decidir si la avalan o no", ha apelado.

La responsable de acción sindical de LAB, Oihana Lopetegi, también ha interpelado a los partidos políticos vascos para que "acepten" y "escuchen" a la ciudadanía y trabajadores "para que la ILP pueda culminar todo su recorrido". Así como ha realizado un llamamiento a la Confederación Empresarial Vasca, Confebask, con el objetivo de que "se siente a negociar" para mejorar el salario mínimo en la CAV.

"Respecto a Confebask no hay ninguna novedad. Vamos a seguir trabajando a favor del acuerdo interprofesional, interpelando a la patronal y luchando para que se sienta y negociemos. También para conseguir nuevas competencias, como lo estamos haciendo ahora, porque estamos seguras de que, por una vía u otra, lo vamos a conseguir", ha señalado.