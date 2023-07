Los sindicatos responsabilizan directamente a la empresa Talleres Aratz por la muerte de un trabajador en Vitoria

Un joven de 33 años falleció el pasado viernes en su puesto de trabajo, tras quedar atrapado en un torno



VITORIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE e HIRU han responsabilizado directamente a la empresa Talleres Aratz por el accidente laboral mortal de un trabajador, de 33 años, ocurrido el pasado viernes en sus instalaciones, ya que es la responsable de "garantizar la seguridad de todas las personas trabajadoras que accedan a sus instalaciones, asegurándose de que disponen de todos los medios y medidas para garantizar su seguridad".

Los trabajadores se han concentrado esta mañana a las puertas de la factoría gasteiztarra para denunciar la muerte laboral de un joven trabajador, quien perdió la vida tras atrapado por un torno, y que se suma a otro accidente laboral mortal sucedido en 2014, en las instalaciones de la fábrica.

"No puede ser casualidad que en las dos ocasiones los elementos principales del accidente que acaba con la vida de los dos trabajadores sean tan similares: subcontratación y atrapamientos por máquinas", han expuesto los sindicatos.

"La responsabilidad de la empresa donde se realizan los trabajos por parte de contratas es muy clara a nivel legal, la coordinación de actividades empresariales marca que tienen que garantizar la seguridad de todas las personas trabajadoras que accedan a sus instalaciones, asegurándose de que disponen de todos los medios y medidas para garantizar su seguridad. Talleres Aratz, por tanto, es el responsable directo de que se hayan producido los accidentes ocurridos en 2014 y el

pasado viernes", han zanjado.

ACCIDENTES EVITABLES

Los sindicatos han expuesto que el sector de la máquina-herramienta "genera alrededor del 30% de los accidentes mortales, por riesgos

claramente identificados y conocidos, por tanto evitables y que desgraciadamente, se ha llevado la vida de dos personas en las instalaciones de Aratz en los últimos nueve años".

"Cuando una maquina genera un atrapamiento es, sencillamente, porque no cumple las normas de seguridad", han recriminado, para añadir que "es inadmisible que 1.000 personas trabajadoras hayan perdido la vida en el trabajo desde 2008".

"Nadie va a su puesto de trabajo a perder la vida, y la responsabilidad de que las personas trabajadoras vuelvan a su casa vivas es de las empresas y de unas instituciones que siguen mirando hacia otro lado ante un problema social y laboral tan grave como son los accidentes laborales mortales y muy graves".

SALUD LABORAL

En este sentido, los sindicatos convocantes han censurado la actitud del Gobierno Vasco, "quien cuenta con las competencias para hacer cumplir la normativa de salud laboral".

"El hecho de no poner recursos para el control del cumplimiento supone barra libre para la patronal. Saben que no serán sancionados si no cumplen la ley. Detrás de esto hay una decisión política. A la patronal no la tocan", han agregado.