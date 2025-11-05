SiPE condena las nuevas pintadas contra la Ertzaintza en Legorreta y denuncia que se quiera "resucitar un clima de odio"

Archivo - Agentes de la Ertzaintza durante la 11ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 3 de septiembre de 2025, en Bilbao - David de Haro - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (SiPE) ha condenado "de forma tajante" las nuevas pintadas aparecidas en Legorreta (Gipuzkoa) contra la Ertzaintza y el PNV, "un nuevo episodio de señalamiento que demuestra que todavía existen quienes pretenden resucitar un clima de odio y división que tanto sufrimiento generó en Euskadi", en alusión a la época de violencia de ETA.

En un comunicado, la central sindical ha lanzado "un mensaje claro y firme: quienes quieren devolvernos a tiempos pasados deben tener claro que no lo vamos a permitir". "Condenamos sin matices ni excusas cualquier acto de intimidación, acoso o señalamiento hacia los agentes de la Ertzaintza y reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad de toda la ciudadanía vasca. Seguiremos cumpliendo con nuestra labor, pese a quien pese", ha asegurado.

Según ha destacado, "resulta inaceptable que, en pleno 2025, haya quienes pretendan convertir de nuevo a los ertzainas en objetivo político o social".

"Cada ataque, cada pintada y cada intento de estigmatizar a la Policía vasca es un paso atrás en la convivencia. Los hombres y mujeres que integran la Ertzaintza trabajan cada día -muchas veces en condiciones precarias y sin respaldo suficiente- para proteger los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos, sin importar su ideología", ha indicado.

El secretario de organización del SiPE, Juan Carlos Sáenz, ha señalado que "estos ataques no son simples gamberradas", sino que "son actos de intolerancia que buscan dividir, intimidar y minar la autoridad de quienes garantizan el orden y la paz social".

LA ERTZAINTZA, "PILAR DE LA CONVIVENCIA"

Sáenz ha asegurado que "la Ertzaintza no es el enemigo". Por el contrario, "es uno de los pilares fundamentales de la convivencia y la libertad en Euskadi". "No aceptamos lecciones de quienes justifican o minimizan la violencia", ha asegurado.

En este sentido, ha criticado que un representante público, como el líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, "trate de negar la existencia de un clima hostil hacia la Ertzaintza o, peor aún, que relativice los ataques con discursos que los contextualizan o justifican", algo que considera "especialmente grave".

El secretario de organización del SiPE ha sido "rotundo" al afirmar que "escuchar a un dirigente político decir que no ve violencia estructural contra la Ertzaintza es un insulto a los compañeros agredidos, acosados o señalados durante años". "Quien niega esa realidad, o no vive en este país o prefiere mirar hacia otro lado por interés político", ha asegurado.

Por ello, defiende que el debate sobre el modelo policial "es legítimo, pero nunca debe usarse como coartada para cuestionar la autoridad de la Ertzaintza, ni para blanquear comportamientos violentos o discursos de odio".

"La autocrítica profesional no puede confundirse con la deslegitimación de todo un cuerpo policial que ha demostrado, con sacrificio y profesionalidad, su compromiso con el Estado de derecho", ha manifestado.

Asimismo, ha explicado que los ertzainas no piden "privilegios", sino "respeto, medios y respaldo". "Lo que está ocurriendo en Legorreta, Azpeitia y en otros puntos de Euskadi es consecuencia directa de años de abandono institucional, recortes y discursos políticos irresponsables que han erosionado el principio de autoridad. Nos están dejando solos frente a quienes nos atacan y solos frente a la indiferencia de quienes deberían protegernos", ha lamentado.

En todo caso, ha apuntado que "nadie se engañe" porque la Ertzaintza seguirá haciendo su trabajo "con la misma profesionalidad y compromiso", porque su "misión es garantizar la seguridad de la ciudadanía, pese a quien pese".

RESPALDO POLÍTICO E INSTITUCIONAL

Ante todo ello, el Sindicato Profesional de la Ertzaintza exige al Gobierno Vasco y al Departamento de Seguridad "un posicionamiento claro, sin ambigüedades, frente a estos ataques".

"No se puede condenar la violencia de forma parcial ni guardar silencio ante el acoso a los agentes. También reclamamos una política de refuerzo de plantillas, medios y autoridad, que permita a la Ertzaintza recuperar la operatividad y el respeto que nunca debió perder", ha inistido.

Tal como ha asegurado, "la Ertzaintza no se rinde, porque defender a la Ertzaintza es defender a la ciudadanía". "No vamos a permitir que nadie nos devuelva a los tiempos del miedo", ha reiterado.