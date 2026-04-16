Sirimiri reabre su programación en 2026 con el dúo barcelonés Ladilla Rusa el 19 de junio en la Sala BBK de Bilbao

Archivo - Cartel de la actuación de Ladilla Rusa el 19 de junio en la Sala BBK - LAST TOUR - Archivo

BILBAO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sirimiri, el ciclo impulsado por Bilbao BBK Live y BBK, reabrirá su programación en 2026 con una primera cita en la Sala BBK marcada para el 19 de junio de la mano de Ladilla Rusa, el dúo barcelonés formado por Tania Lozano y Víctor F. Clares, que desde 2017 ha levantado uno de los proyectos más singulares y reconocibles del electropop estatal.

Según han señalado desde Last Tour, "lo que comenzó como una broma entre dos amistades de toda la vida acabó convirtiéndose en una propuesta con identidad propia, marcada por el humor, la ironía y una energía festiva que atraviesa canciones ya emblemáticas como Bebo (de bar en peor), Criando Malvas o Macaulay Culkin, incluidas en su debut, Estado del malestar".

En los años posteriores, ha recordado la promotora, Ladilla Rusa "afianzó su universo con temas como KITT y los coches del pasado, Macarrones pop o After Party, además de consolidar su propuesta con Costumbrismo mágico y un directo que les ha llevado a recorrer salas, festivales y fiestas mayores de todo el país".

Ahora el grupo prepara nuevas canciones y un nuevo show con el que volverá a encontrarse con su público. Su paso por Sirimiri servirá para abrir una nueva temporada del ciclo en Bilbao con una propuesta "popular, afilada y plenamente entregada a la celebración compartida". Las entradas están ya a la venta en salabbk.bbk.eus y lasttour.org.