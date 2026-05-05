El sistema de inspecciones impulsa intervenciones preventivas en el túnel de Isuskitza y en el viaducto de Lasarte

SAN SEBASTIÁN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha nuevas actuaciones preventivas de reparación y rehabilitación en el túnel de Isuskitza, y en el viaducto que conecta la N-I con la AP-8 en Lasarte-Oria, para llevar a cabo trabajos de mejora, cuya ejecución está prevista para este otoño.

Ambas intervenciones tienen su origen en las inspecciones periódicas que realiza Bidegi para garantizar el buen estado de las infraestructuras, según ha informado la institución foral en un comunicado.

De esta manera, en el túnel de Isuskitza (AP-1, Leintz Gatzaga) se rehabilitarán las galerías de evacuación para reforzar las condiciones de seguridad del túnel, mientras que en Lasarte-Oria se actuará sobre un vano del viaducto para garantizar su estabilidad y prolongar su vida útil.

La Diputación ha detallado que estos trabajos forman parte de "una dinámica constante de seguimiento, revisión y mejora" de las infraestructuras viarias, lo que permite planificar las intervenciones necesarias "minimizando riesgos y evitando afecciones mayores en el futuro". "Aunque se trata de obras de cierta duración, especialmente en el caso de Lasarte-Oria, su ejecución responde precisamente a ese compromiso con la seguridad y el mantenimiento preventivo de la red", ha añadido.

Por una parte, Bidegi ha iniciado la licitación de los trabajos de rehabilitación de las galerías de evacuación del túnel de Isuskitza, en la AP-1, con un presupuesto base de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de nueve meses.

Las inspecciones permitieron detectar incidencias en las galerías de evacuación que comunican los dos tubos del túnel y forman parte esencial de su sistema de seguridad. Se reforzará, por lo tanto, el sostenimiento y se instalará un sistema de auscultación que permitirá monitorizar la infraestructura y garantizar su seguridad.

Las obras se llevarán a cabo manteniendo el tráfico abierto en ambos tubos, si bien se producirán afecciones puntuales, principalmente en la calzada sentido Vitoria-Gasteiz.

VIADUCTO

Por otro lado, el Consejo de Administración de la sociedad foral ha aprobado el proyecto de reparación del viaducto que conecta la N-I con la AP-8 en Lasarte-Oria, en sentido Behobia, y ha procedido también a su licitación. La actuación tiene un presupuesto de 634.661 euros y un plazo de ejecución de 24 semanas.

Su objetivo es reforzar estructuralmente uno de los vanos del viaducto para prolongar su vida útil garantizando su correcto funcionamiento. Para su reparación será necesario actuar sobre la parte central de la calzada, lo que obligará a cerrar completamente el enlace durante el periodo de ejecución de las obras. Esto implicará la habilitación de desvíos alternativos debidamente señalizados.

En los últimos meses se ha procedido a reparar, entre otros, el viaducto de Larretxipi, en Errenteria, que hace de unión entre la AP-8 y la GI-20, y en la actualidad están en marcha otras obras como la que se está realizando en el viaducto de Arbizelai, en la AP-1 en Aretxabaleta, o en el viaducto de Maltzaga que une la AP-1 con la AP-8 en dirección a Behobia.