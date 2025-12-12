SME califica de "rotundo éxito" los paros y no descarta una huelga indefinida si no hay avances con Sanidad

Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskadi, a 9 de diciembre de 2025, en Bilbao, País Vasco (España) - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha calificado de "rotundo éxito" los cuatro días de huelga que han convocado esta semana en demanda de un Estatuto marco propio para los médicos y no ha descartado la posibilidad de una huelga indefinida si no hay avances en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad.

Este viernes concluyen las cuatro jornadas de huelga (9, 10, 11 y 12 de diciembre) convocadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y a la que también se sumó el Sindicato Médico de Euskadi.

En este último día, los médicos se han concentrado a partir de las doce del mediodía en el centro de salud del barrio bilbaíno de Basaurto.

En declaraciones a Europa Press, un representante del SME ha calificado de "rotundo éxito" el seguimiento que han tenido las huelgas en Euskadi y que "ha ido aumentando cada día" y que se ha situado en torno a un 20% aproximadamente.

"Eran cuatro días de huelga consecutivos, que a veces mantener las cifras es difícil y, no solo se han mantenido, sino que han ido aumentando. Es uno de cada cinco médicos, una profesión en la que no estamos acostumbrados a las movilizaciones y a las huelgas. Es un rotundo éxito", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que "ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Sanidad" y ha calificado de "positivo" que este jueves se reuniera con el comité "con una apertura a la negociación a que parecía cerrada en los últimos meses".

Según ha indicado, ha habido acercamiento sobre diversos puntos pero la negociación está "un poco encallada" en los aspectos "más conflictivos" como la creación del Estatuto Marco específico para médicos y la regulación de las jornadas laborales, con el tema de las guardias".

En su opinión, la ministra Mónica García, ha "echado balones fuera, dando la responsabilidad a las comunidades autónomas" cuando "hay que tener en cuenta que el Estatuto Marco es la norma básica que regula las condiciones laborales".

Según ha explicado, aunque luego sean los sindicatos quienes negocian en las mesas sectoriales con cada gobierno autonómico, las condiciones específicas de cada comunidad, "todo parte del Estatuto Marco".

"Todo eso tiene que estar bien legislado, porque, si dejamos la responsabilidad máxima a las comunidades, lo que puede es aumentar la brecha que existe entre ellas, crear todavía más diferencia sanitaria y romper un poco la unidad del Sistema Nacional de Salud, que es lo que defiende la ministra, y es por lo que, supuestamente, los médicos no podemos tener un estatuto propio", ha añadido.

Desde el SME han indicado que habrá que esperar al desarrollo de la negociación y ha recordado que este lunes hay una nueva reunión con el Ministerio de Sanidad.

Según han apuntado, tienen que ir viendo "cómo van avanzando los acontecimientos" pero, si la negociación nuevamente "se enquista", no descartan realizar más movilizaciones y paros e incluso una huelga indefinida.