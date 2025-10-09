La sociación Amiarte recibe los 2.719 euros recaudados en el Txoko Gourmet en Bilbao Basque Fest 2025

Kontxi Klaver, Javier Garcinuño y Bego Intxaustegi durante la visita a la asociación Amiarte. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO.

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Klaver, y el director general de Bilbao Ekintza, Javier Garcinuño, han visitado este jueves las instalaciones de la asociación bilbaína AmiArte, con motivo de la entrega de los 2.719 euros recaudados en el Txoko Gourmet en Bilbao Basque Fest 2025.

Acompañados por la presidenta de AmiArte, Bego Intxaustegi, han tenido la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos en los que el arte se convierte en una herramienta para la transformación y el desarrollo económico social en la Villa.

Se trata de una visita realizada con motivo de la entrega de la recaudación obtenida en el Txoko Gourmet de Bilbao Basque Fest 2025, que ascendió a 2.719 euros. AmiArte fue la asociación cultural seleccionada este año como destinataria de los fondos recaudados con los simbólicos donativos de 2 euros abonados para acceder a la carpa del Txoko Gourmet situada en El Arenal, cuyo aforo era limitado.

"Desde el Ayuntamiento de Bilbao valoramos mucho el esfuerzo y trabajo que se realiza en asociaciones bilbaínas como AmiArte para impulsar la economía creativa de nuestra ciudad, fomentando el encuentro y la colaboración entre artistas, profesionales y personas en situaciones difíciles", ha recalcado Kontxi Claver.

AmiArte es un espacio inclusivo, donde la creatividad florece sin barreras, y donde cada persona, sin importar su situación, tiene un lugar para expresarse, conectar y descubrir su potencial. AmiArte ofrece un espacio seguro e inclusivo para que las personas participantes exploren su creatividad y descubran el poder transformador del arte.