Las solicitudes de eutanasia en Euskadi aumentan un 61% y el tiempo medio del procedimiento se reduce a 39,4 días

Presentación de la memoria anual de la prestación de ayuda médica para morir en Euskadi a cargo del viceconsejero de Salud Gontzal Tamayo, junto a la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluacióna, Julia Barroso, y su predecesora, Itxaso Bengoetxea. - IREKIA

VITORIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cifra de solicitudes de prestación de ayuda médica para morir en Euskadi se ha incrementado en 2025 un 61,2%, hasta las 120, mientras que el tiempo medio desde la petición hasta la prestación se ha rebajado a 39,4 días, por debajo de los 41 que establece la ley, según la memoria anual publicada este jueves por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Sus principales datos han sido presentados en rueda de prensa por el viceconsejero de Salud, Gontzal Tamayo, la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Euskadi (CGyEE) y médico internista de Osakidetza, Julia Barroso, y su predecesora en el cargo, miembro del equipo corporativo de eutanasia de Osakidetza y médica de hospitalización a domicilio de Osakidetza, Itxaso Bengoetxea.

El informe, han explicado, confirma los datos preliminares dados a conocer el pasado febrero, con 120 solicitudes de eutanasia registradas y 78 las prestaciones realizadas en 2025, frente a las 74 solicitudes y 49 prestaciones registradas en 2024.

Según han destacado, con el aumento del 61,2% en el número de solicitudes en el último año, se consolida la tendencia al alza observada desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 y se refleja "una demanda creciente de esta prestación" en el conjunto de la sociedad vasca.

Un total de 107 de las 120 solicitudes fueron autorizadas al cumplir las condiciones establecidas por la ley para solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir: enfermedad terminal (enfermedad grave e incurable) o padecimiento grave, crónico e imposibilitante. De este modo, cerca del 90% de las solicitudes para un proceso de eutanasia fueron aprobadas en Euskadi, la tasa más alta desde la implantación de la ley de eutanasia.

No obstante, la memoria también refleja "la complejidad clínica de muchos de los casos", ya que 31 personas fallecieron durante el proceso tras presentar la solicitud, 21 de ellas una vez que el expediente ya había llegado a la Comisión de Garantía y Evaluación.

Desde la entrada en vigor de la Ley, se ha garantizado la ayuda médica a morir a 211 personas en Euskadi. Se han iniciado un total de 468 solicitudes, de las cuales 315 han sido recepcionadas y analizadas por la Comisión de garantía y Evaluación de Eutanasia de Euskadi (CGyEE). Las demás solicitudes no han llegado a la Comisión por desistimiento por parte del paciente o por fallecimiento durante el proceso.

La Comisión de garantía y evaluación de Eutanasia de Euskadi está integrada por un equipo multidisciplinar de 25 profesionales de la medicina, enfermería, derecho, psicología y trabajo social, y desempeña funciones como la evaluación de solicitudes o la resolución de reclamaciones.

PERFIL DE SOLICITANTES

El análisis cualitativo del informe introduce además "algunos cambios relevantes" en el perfil y la forma de acceso a la prestación, ha explicado Salud. Así, se observa un aumento del peso del Documento de Voluntades Anticipadas (DVA), utilizado en el 20,8% de las solicitudes.

La edad media de las personas solicitantes se sitúa en 75 años, con un rango que va desde los 27 hasta los 98 años, y casi dos tercios de ellas (63,7%) habían recibido previamente atención paliativa durante el curso de su enfermedad. En cuanto a los motivos de las solicitudes, predominan los padecimientos crónicos e imposibilitantes (58,3%), frente a los casos de enfermedad grave e incurable (41,7%).

Asimismo, se mantiene la diversidad de entornos en los que se realiza la prestación (hospital, domicilio o ámbito sociosanitario), lo que refleja la adaptación del sistema a la voluntad de las personas.

Por territorios, el pasado año hubo 22 solicitudes en Álava (15 prestaciones), 45 en Bizkaia (26 prestaciones) y 53 en Gipuzkoa (37 prestaciones).

Desde el punto de vista organizativo y tecnológico, la memoria recoge la consolidación del despliegue del Sistema de Información de Eutanasia de Euskadi (SIEE), "una herramienta que permite disponer de una visión integral y en tiempo real de todo el proceso, desde la solicitud inicial hasta su resolución final".

Este sistema se complementa con la creación de la Unidad Técnica de Eutanasia, operativa desde junio de 2025, que centraliza el apoyo a los profesionales y contribuye a garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el sistema sanitario vasco. Estas herramientas, ha subrayado Salud, permiten por primera vez "una trazabilidad completa de todas las solicitudes, desde su inicio hasta su resolución final".

En palabras de sus responsables, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco reafirma con esta memoria su "compromiso con la aplicación de la Ley de Eutanasia en Euskadi, priorizando el respeto a la autonomía de las personas, la calidad asistencial y el acompañamiento en los procesos al final de la vida", en el marco de los principios del Pacto Vasco de Salud.