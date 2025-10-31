Solo un 4% de la población vasca menor de 60 años se ha vacunado contra la gripe y Osakidetza les llama a hacerlo

BILBAO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Solo un 4% de la población vasca menor de 60 años se ha vacunado contra la gripe, por lo que Osakidetza les ha llamado a hacerlo. Hasta este viernes, el total de dosis administradas en Euskadi asciende a 383.148, lo que supone una cobertura del 16,73% de la población total. En el grupo de edad de 60 años o más, la cobertura es del 43%.

Según ha informado el Departamento vasco de Salud, la semana pasada eran identificados en el País Vasco 655 casos de gripe, de los que ingresaron en el hospital 69 enfermos (el 10,5%). Tras el refuerzo de la campaña de vacunación esta semana, de los 532 casos registrados hasta ayer, han ingresado en el hospital solo 34 (el 6,4%). Aunque estos datos pueden evolucionar, se estima que la inmunización disminuye la necesidad de hospitalizaciones o casos graves.

Hasta este viernes hay registrados 243 ingresos hospitalarios y 2.346 casos de gripe. La incidencia de este enfermedad es Bizkaia es de 160,78; en Gipuzkoa de 57,83; y en Álava de 23,57.

El número de personas vacunadas en el Centro de Refuerzo de Vacunación de Bilbao (La Casilla) asciende a 10.124, de las que 3.181 personas (31,4%) se han vacunado frente a la gripe por primera vez.

Por otro lado, las personas citadas hasta hoy en centros de salud y desde inicio campaña de vacunación son 423.041, de los que 22.872 son niños y niñas (entre 6 meses y 5 años) y 106.666 mayores 80 años. A partir del próximo lunes, día 3, ya puede pedir cita en su centro de salud correspondiente la población general de Álava.