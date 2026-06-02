La solución del operador vasco Sarenet 'Hucaín', incluida en la Lista de Confianza de Espacios de Datos de la SEDIA

Archivo - Imagen de la empresa Sarenet en Zamudio (Bizkaia) - SARENET - Archivo

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La solución Hucaín, del operador vasco de voz, datos y servicios de alojamiento en empresas Sarenet, ha sido incorporada a la Lista de Confianza de Espacios de Datos impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA).

Según Sarenet, este reconocimiento acredita "el grado de madurez técnica, organizativa y operativa" del proyecto y lo sitúa "entre el reducido grupo de espacios de datos reconocidos oficialmente en España".

La Lista de Confianza recoge en la actualidad 25 espacios de datos en todo el país, por lo que Sarenet cree que convierte esta incorporación en "un hito especialmente relevante dentro del ecosistema nacional de economía del dato".

Para formar parte de la lista, Hucaín ha tenido que acreditar, mediante una memoria técnica específica, aspectos como "una gobernanza clara, capacidad real de intercambio seguro de datos, interoperabilidad, sostenibilidad del modelo y casos de uso aplicables al entorno empresarial e industrial".

La SEDIA estableció este marco para los proyectos plenamente operativos de las iniciativas que todavía se encuentran en fases experimentales o exclusivamente de I+D.

Por ello, según Sarenet, la incorporación de Hucaín "valida la consolidación de un modelo real de colaboración y explotación segura del dato orientado a resolver necesidades concretas de las empresas industriales". "Formar parte de la Lista de Confianza acredita que Hucaín dispone ya de una base sólida para generar valor real a través del intercambio seguro de información", ha destacado su director general, Jon Arberas.

Hucaín está diseñado para dar respuesta a retos para el tejido industrial, "especialmente en ámbitos relacionados con la trazabilidad, la sostenibilidad y el intercambio seguro de información entre organizaciones".

El espacio de datos permite integrar información procedente de diferentes entornos empresariales y productivos, automatizar procesos asociados a huella de carbono y facilitar el intercambio fiable de datos entre distintos actores del ecosistema industrial.