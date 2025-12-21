Sordo pide a CEOE un análisis serio de las bajas y rechaza que la gente sea "de cristal o no quiera trabajar"

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado a la CEOE a llevar a cabo un "diagnóstico de verdad, no de cuñados" sobre las causas del incremento "muy importante" de las bajas por Incapacidad Temporal (IT). "Esto no se puede resolver con la típica chorrada de que la gente es de cristal, que la gente ha perdido la cultura del esfuerzo y que la gente no quiere trabajar. Un poquito de por favor, es que parece que algunos han salido del siglo XIX", ha indicado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Sordo ha apuntado a varias causas que explicarían el aumento de las bajas laborales, como la situación de la atención sanitaria primaria y especializada, "que se retrasen las citas, que te den una prueba diagnóstica para dentro de tres meses y que esto alargue dolencias y, por tanto, bajas de la gente". "Es que eso igual está pasando. ¿La solución de eso cuál es? Pues invertir más en sanidad pública y que funcione mejor", ha añadido.

Asimismo, ha señalado otro factor como es la edad media de los trabajadores que se está incrementando. "A lo mejor entonces lo que hay que hacer es, en las profesiones de especial riesgo, implementar los coeficientes de reducción que permitan jubilaciones anticipadas. Para eso, hay que sobrecotizar en esos sectores y, si hacemos esto, seguramente baje el número de bajas y lo que ellos llaman absentismo", ha indicado.

También ha citado la deficitaria calidad preventiva que existe en "un montón" de empresas. "El 32% de los accidentes mortales en España se producen por causas que no están ni siquiera contempladas en el Plan de Prevención de Riesgos de la empresa. Con esa calidad preventiva, es muy fácil que haya un montón de gente trabajando en malas condiciones, con sobreesfuerzos", ha explicado, para apuntar a otros factores como la no desconexión digital o el estrés por no poder conciliar vida laboral y vida personal.

Por ello, ha afirmado que este tema que es "muy complejo, multicausal y requiere de soluciones complejas". "No se puede resolver con una cuñadez como la que sueltan de vez en cuando las patronales", ha destacado.

Del mismo modo, ha reconocido que la patronal no va a encontrar gente para trabajar, pero "no porque no tenga cultura del esfuerzo o porque la gente sea una vaga". "El problema es que para desplazarse de un lado a otro de España, a trabajar a una cierta distancia con estos precios de la vivienda, por ejemplo, es imposible, porque nadie en su sano juicio se desplaza a trabajar a un sitio donde el 60% de tu sueldo lo tengas que dejar en un alquiler y encima pierdas tu círculo familiar o tu círculo de contactos", ha explicado.

Por ello, ha instado a la patronal a ponerse en la pancarta para pedir precios de acceso a la vivienda asequibles. "Si no encuentran trabajadores en espacios de ciberseguridad, habrá que fomentar la formación, la recualificación de los trabajadores en estas materias de futuro, si no encuentran trabajadores, trabajadoras en otros sectores, a lo mejor es que a veces están pagando bajos salarios", ha expresado.

HUELGA GENERAL EN EUSKADI

Preguntado por la huelga general del 17 de marzo en Euskadi y Navarra convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru y Etxalde para exigir un SMI propio de, al menos, 1.500 euros en estas dos comunidades, ha manifestado que los convocantes "están en su derecho", pero ha manifestado que "lo razonable hubiera sido o es continuar por la exigencia de un salario mínimo de convenio".

"En Euskadi, la inmensísima mayoría de los trabajadores y las trabajadoras tienen convenio colectivo de aplicación y, si fuéramos capaces de introducir un salario mínimo de convenio concertado en el marco de Euskadi, prácticamente tendría el mismo efecto que un salario mínimo interprofesional en Euskadi", ha argumentado.

Por otra parte, ha dicho no compartir la reivindicación de "fragmentar" el SMI, porque consideran que "es abrir una puerta muy peligrosa". "Si se abren los salarios mínimos interprofesionales por territorio, también se pueden abrir por sectores. No olvidemos que CEOE es la organización que ha pedido que los SMI se acomoden a la realidad de cada territorio, con la intención de que, por ejemplo, en Extremadura el salario mínimo sea el 60% de la media salarial de Extremadura", ha advertido.

Para el sindicato, esto es "profundamente insolidario", ya que supone "apostar por una mayor brecha salarial dentro de los distintos territorios de España", por lo que ha asegurado que no comparte esas "visiones".