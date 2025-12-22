El sorteo deja en Euskadi unos 16 millones en premios, la mayoría repartidos por un club de rugby de Arratia

Empleados de la administración número 1 de Igorre celebran el tercer premio. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha repartido este año en Euskadi más de 16 millones de euros en sus principales premios, la mayoría en la localidad vizcaína de Igorre, donde un club de rugby ha repartido alrededor de 14,2 millones a través de participaciones de un tercer premio, que también ha dejado 550.000 euros en Bilbao, 500.000 en Zumaia, 300.000 en Arrasate y 50.000 en Vitoria.

Los vascos jugaban en este sorteo extraordinario de Lotería 182,38 millones, un 1,39% más que el año pasado. De este modo, el gasto medio por habitante se ha situado en 81,34 euros, según datos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Al igual que el pasado año, el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, el 79.432, dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha pasado de largo por Euskadi. Lo mismo ha sucedido con el segundo premio, el 70.048, dotado con 1.250.000 euros a la serie.

El tercero, el 90.693, dotado con 500.000 euros a la serie, sí ha dejado alrededor de 16 millones en distintas localidades vascas. La mayoría se ha repartido desde la administración número 1 de la localidad vizcaína de Igorre, que tenía consignadas 48,3 series de este número pero ha devuelto varias. Finalmente se han vendido unos 300 décimos, de los que 285 han ido a un club de rugby.

El propietario desde hace dos años y medio de la administración número 1 de Igorre, Josetxo Martínez, ha asegurado que "ha sido una alegría inmensa haber podido dar un premio de estas características en el Valle de Arratia, es lo más de lo más".

Según ha dicho, "es seguro el primer premio importantísimo de lotería que da esta administración desde su andadura, que pueden ser unos 30 o 40 años". "Dar un premio gordo en la lotería es de las mayores alegrías de mi vida", ha afirmado.

Martínez ha explicado que el grueso del premio se lo ha llevado el club deportivo de rugby Arratiako Zekorrak, "que ha repartido 14.200.000 euros a través de participaciones con las que se financian las actividades del club".

El titular de la administración ha mostrado su alegría porque "hay chicos jóvenes del equipo de rugby que le ha tocado 50.000 o 70.000 euros y con eso pueden dar la entrada de un piso aquí en Arratia". "Son chavales muy bajos, trabajadores y deportistas y esto les puede solucionar un poco la vida", ha dicho, para asegurar que está "superrepartido".

Otra parte se ha vendido en Zeanuriko Eskola y también en ventanilla, ha indicado, para explicar que no saben con exactitud la cantidad repartida en premios. "Pueden ser 14, 15 o 16 millones, todavía no lo sabemos porque ha habido también una cantidad que se ha devuelto", ha precisado.

Por otro lado, un joven agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, que tiene "siete papeletas", ha explicado que se ha enterado cuando le ha llamado su hermana y que ha sido "increíble". "A disfrutar, no nos queda otra hora. De momento una comida tendremos que hacer de la cuadrilla y luego ya veremos lo que vamos a hacer", ha dicho.

Otro joven que tiene dos papeletas ha dicho que está "sin creérselo todavía, porque nos han tocado igual a diez personas de mi cuadrilla". "Una sensación indescriptible, muy contento y una alegría para todo el valle", ha afirmado.

De este 90.693 se han distribuido también 500.000 euros a través de una serie vendida en la administración número 1 de la localidad guipuzcoana de Zumaia, en su totalidad en ventanilla.

Para la Administración de lotería ha sido una "sorpresa muy grande" porque se trata de un establecimiento "pequeñito". Sus responsables no saben si el premio se ha repartido en la localidad ya que desde julio, cuando se ponen a la venta los décimos, ha pasado "mucha gente". Además, se han mostrado "muy contentas" ya que se trata de "la primera vez después de casi 40 años" que reparten un premio importante del Sorteo de Navidad.

Otra serie completa se ha vendido, igualmente, en la administración Ormaetxea, la número 1 de Bilbao. Sus responsables han explicado que se han distribuido el premio, con un total de 500.000 euros, en décimos sueltos "uno a uno" desde esta administración ubicada en el centro de Bilbao, por lo que los puede haber comprado "cualquiera".

Por su parte, la administración número 3 de Arrasate-Mondragón tenía asignados nueve décimos del 90.693, pero ha vendido "únicamente seis". En todo caso, se han mostrado "contentos" por poder repartir esos 300.000 euros entre "gente del pueblo" guipuzcoano.

Otro décimo del tercero, premiado con 50.000 euros, se ha vendido en un estanco de la calle Zamakola de Bilbao, vendido "por máquina", y uno más en un punto de venta mixto de la calle Juan Carlos I de Vitoria.

UNO CUARTO

También ha recaído en Bizkaia una serie de uno de los cuartos premios, el 78.477, con 200.000 euros en premios. En concreto, se ha distribuido, probablemente en ventanilla, en la administración número 4 de Leioa, ubicada en el centro comercial Artea.

Finalmente, cuatro de los quintos premios del sorteo navideño, dotados con 60.000 euros a la serie, han dejado parte de lo repartido en localidades vascas. Entre ellos, el 23.112, del que se han vendido dos series en la administración de Azkarreta, ubicada en el Arenal 1 de Bilbao, por lo que han repartido 120.000 euros. Los décimos se han vendido en su totalidad en ventanilla, en los últimos días.

También ha repartido un total de 60.000 euros con la venta de una serie completa de este número la administración número 2 de Usurbil, en Gipuzkoa, ubicada en el centro comercial Urbil. La responsable del establecimiento ha señalado que han vendido "todo lo que teníamos" y que, pese a que no saben a quién se ha vendido, ha estado "muy repartido".

Otros de los quintos que han pasado por Euskadi son el 60.649, del que se han repartido 60.000 euros de una serie en la administración número 22 de Vitoria, y el 41.716, del que se ha vendido una serie en la administración número 5 de San Sebastián en ventanilla.

Según han explicado desde esta administración de la plaza José María Sert, al ser de las primeras que llegó se vendió "rápido", aunque no conocen quién puede haber adquirido los décimos: "tanto de Donostia como de fuera".

Finalmente, se han repartido varios décimos, con 6.000 euros de premio cada uno, del 77.715. De ellos, dos se han distribuido en la administración número 8 de la calle Narrika de San Sebastián "por máquina".

Otro décimo de este número ha sido vendido "por máquina" en la localidad vizcaína de Balmaseda, en un punto de venta mixto de venta de revistas y papelería de El Cubo que lleva 30 años vendiendo también lotería. Otro décimo más se ha vendido en la administración del centro comercial Artea de Leioa.

NÚMERO DE EMPRESA

Por otro lado, la suerte también ha llegado a la trabajadoras de Bimba y Lola en Euskadi que jugaban el número de la empresa, el 70048, en el que ha recaído el segundo premio. En Bizkaia, cuentan con cuatro tiendas y 30 empleadas que han recibido con satisfacción este premio, aunque alguna de las trabajadoras no llegó a adquirirlo.

En Gipuzkoa, esta marca tiene dos locales, uno en Garbera, con ocho empleadas, y otro en San Sebastián con seis, tienda en la que se han repartido alrededor de 600.000 euros y en la que reconocían que no se lo creían y que, a pesar de su suerte, seguían trabajando.

En Álava, cuentan con una tienda en Vitoria, con cinco trabajadoras, y un espacio en El Corte Inglés con dos empleadas. Según han explicado, a las siete, que jugaban cada una de ellas una participación de 10 euros del segundo premio, les ha tocado 437.500 euros y han reconocido que "no se lo esperaban".