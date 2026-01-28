La startup donostiarra Oroi adquiere la empresa Kaleido VR en República Checa

SAN SEBASTIÁN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Oroi, startup donostiarra especializada en soluciones de realidad extendida (XR) para el sector sociosanitario, ha anunciado la adquisición de Kaleido VR, empresa con sede en Chequia. Esta operación supone la tercera adquisición de la compañía, tras las integraciones de FeelU (Francia, 2024) y VR Pharma (España, 2025).

Según ha explicado en un comunicado, con esta integración, Oroi amplía su red de clientes en el sector socio-sanitario a más de 1.000 y "fortalece su posición como plataforma europea de referencia en el sector social y de la 'silver economy'". La compañía cuenta con operaciones en España, Francia, Suiza, Bélgica, Alemania, República Checa y Eslovaquia, así como con distribuidores en Estados Unidos y Australia.

La integración del equipo de Kaleido VR permite a Oroi incrementar su red de clientes en el ámbito social, sanitario y asistencial, y dispone de una plataforma tecnológica propia y contenidos, diseñados para adaptarse a las necesidades de profesionales y usuarios de este sector.

"Esta operación nos permite acelerar nuestro crecimiento europeo y reforzar nuestro compromiso con el sector social. Integramos talento y experiencia local, manteniendo la identidad de cada equipo, a la vez que reforzamos nuestra plataforma y contenidos", han afirmado Iñaki Aramburu y Jorge Maylin, directores y fundadores de Oroi.

Por su parte, Marek Hása, fundador de Kaleido VR, ha apuntado que unirse a Oroi les da "acceso a nuevos mercados y recursos tecnológicos" que les permitirán "crecer más rápido", manteniendo su equipo y forma de trabajar.

Kaleido VR aporta no solo soluciones terapéuticas y de cuidado, sino también programas formativos basados en VR, ampliando las capacidades de Oroi para atender nuevas necesidades del sector social y educativo.

De acuerdo con el plan estratégico definido para los próximos años, Oroi prevé continuar su crecimiento mediante una combinación de desarrollo orgánico y nuevas operaciones de adquisición. Esta estrategia se apoya en el fuerte crecimiento registrado por la compañía, que ha incrementado su facturación en cerca de un 170%.