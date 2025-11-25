Suben un 1,1% los precios industriales en Euskadi en octubre

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales subieron un 1,1% en octubre en relación al mismo mes de 2024 en Euskadi, cuatro décimas por encima de la media nacional que con un 0,7% ha anotado, en este caso, una tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Euskadi ha anotado junto con Castilla y León y Comunidad de Madrid el séptimo mayor aumento de los precios industriales que subieron en 13 comunidades y cayeron en las cuatro restantes. Las tasas más altas se dieron en Canarias (8,9%), Illes Balears (7,5%) y Principado de Asturias (7,0%), mientras que Andalucía (-2,5%), Castilla-La Mancha (-1,0%) y Región de Murcia (-0,8%) presentaron las tasas más negativas.

En comparación con septiembre, los precios industriales se han incrementado un 0,3%. El mayor aumento mensual se ha anotado en la partida de energía, con un 1,0%, mientras que los bienes de equipo se han incrementado un 0,3% y los bienes de consumo no duradero han permanecido invariables (0,0%). Han descendido los precios industriales en los bienes de consumo duradero (-0,3%), los bienes de consumo (-0,1%) y en los bienes intermedios (-0,1%).

En comparación con el mismo mes de 2024 el mayor incremento de los precios industriales se ha dado en los bienes de equipo (4,0%), seguido de los bienes de consumo duradero (0,7%) y los bienes intermedios (1,0%). Por el contrario, han descendido los bienes de consumo no duradero (-0,4%), los bienes de consumo (-0,3%) y la energía (-0,2%).

CONJUNTO NACIONAL

A nivel nacional, con la tasa interanual del décimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses de alzas después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en octubre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual en 1,6 puntos, hasta el 1,9%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

También contribuyeron el repunte de los precios industriales en octubre los bienes de equipo, que elevaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, debido al mayor coste de la reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en octubre una tasa del -0,1%, la misma que en septiembre y ocho décimas por debajo del índice general.