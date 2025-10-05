Suben las temperaturas y regresa el tiempo soleado, este lunes en Euskadi

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología prevé para este lunes en Euskadi un ascenso de las temperatura y el regreso del tiempo soleado.

La temperatura será notablemente más alta en todo el territorio aunque las temperaturas de madrugada serán más frescas. Las nieblas serán abundantes a primeras horas, y en algunos puntos pueden durar hasta el mediodía, sobre todo en la Llanada Alavesa.

Una vez levanten, darán paso a una jornada de cielos despejados. El viento soplará suave del este, excepto en la costa donde tendrá algo más de fuerza.