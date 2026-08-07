Atendidas ocho personas por inhalación de humo tras el incendio en una vivienda de Bilbao

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo debido a un incendio registrado este viernes en una vivienda de Bilbao, una de las cuales ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao.

El fuego se ha iniciado sobre las nueve y veinte de la mañana en una vivienda del número 1 de la calle Iturburu. Efectivos de los bomberos se han desplazado hasta el lugar para sofocar el incendio y han procedido a desalojar a los vecinos del portal que se encontraban confinados en sus domicilios.

Un total de ocho personas han tenido que ser atendidas al verse afectadas por el humo causado por el incendio. Una de ellas ha tenido que ser evacuada a un centro hospitalario.

El fuego ha sido ya extinguido y, según han explicado desde el Ayuntamiento, todos los vecinos podrán volver a sus domicilios una vez se ventile el inmueble, salvo los del piso incendiado, que serán realojados por el SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales).