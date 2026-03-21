Detenido un hombre por apuñalar a su hermano en el domicilio familiar de Ermua (Bizkaia)

Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido en la madrugada de este sábado en la localidad vizcaína de Ermua a un varón, de 47 años de edad, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir con un cuchillo a su hermano en la vivienda familiar. La víctima ha sido trasladada a un centro sanitario con lesiones por arma blanca en distintas partes de su cuerpo.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, sobre las seis de esta madrugada la Ertzaintza ha sido requerida para que se personara en un domicilio del barrio de San Pelayo de la localidad vizcaína de Ermua. Al parecer, se había registrado un apuñalamiento y el supuesto autor tenía un cuchillo.

Una patrulla de la demarcación de la Ertzain-etxea de Eibar que se encontraba realizando labores de protección ciudadana con la colaboración de un recurso de la Policía Local de Ermua, se ha presentado en la cita vivienda, donde han localizado en las escaleras de acceso a la casa al presunto autor de la agresión con arma blanca, el cual ha sido identificado y retenido en el lugar.

A continuación, los agentes han accedido al interior del domicilio y en la zona de la cocina han localizado a un varón tirado en el suelo con abundante sangre. Tras comprobar que la víctima presentaba varias heridas sangrantes en distintas partes de su cuerpo, se ha solicitado la presencia de un recurso sanitario.

Uno de los agentes ha presionado las heridas sangrantes que presentaba el hombre agredido para mantenerlo consciente hasta la llegada de los facultativos. Los sanitarios han asistido a la víctima, de 46 años, que ha sido trasladado de urgencia al hospital de Donostia-San Sebastián en estado grave, con heridas en el cuello, tórax, costillas, hombro y en un brazo.

La Ertzaintza ha recuperado el cuchillo utilizado en la agresión tras localizarlo en la vivienda. Ante estas evidencias, la Ertzaintza ha procedido a la detención del hombre retenido, hermano de la víctima, por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

El detenido, de 47 años de edad, ha sido trasladado a las dependencias de la Ertzain-etxea de Eibar para continuar con las diligencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias, el acusado será puesto a disposición judicial.