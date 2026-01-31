Detenido por intento de homicidio tras atacar con un arma blanca a un hombre en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha sido detenido este pasado viernes en San Sebastián acusado de un intento de homicidio, tras agredir con un arma blanca a un hombre que se encontraba junto a él y otras personas en una lonja. En el transcurso de la pelea, el arrestado hirió a la víctima, que estuvo ingresada dos días en el hospital.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado día 12 de enero en una lonja ubicada en una céntrica calle de la localidad guipuzcoana, donde se produjo una pelea.

Tras ser alertada, la Ertzaintza acudió al lugar, en cuyo interior se encontraban varias personas. Una de ellas, un joven, presentaba heridas sangrantes a la altura del tórax y en un hombro, por lo que fue evacuado al hospital Donostia.

Con la información aportada, tanto por la víctima como por las otras personas, se determinó que el autor había sido otro ocupante del local, que huyó tras la agresión. Al parecer, ambos se enzarzaron una pelea tras una discusión por alguna desavenencia ocurrida días antes. El herido permaneció dos días ingresado en el centro hospitalario a causa de las lesiones sufridas durante la agresión.

El supuesto agresor fue localizado y detenido, por un supuesto delito de homicidio este pasado viernes en la capital donostiarra. El arrestado ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este sábado.