Detenido un motorista en San Sebastián por agredir con un ladrillo a un hombre que le atropelló con su coche

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido la madrugada de este domingo en Sebastián a un hombre que presuntamente agredió con un ladrillo a otro varón que le había atropellado con su coche cuando circulaba con su motocicleta y que también está siendo investigado. A ambos se les acusa de sendos delitos de tensiones.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos ocurrieron minutos antes de las dos de la madrugada cuando se solicitó presencia policial en el barrio donostiarra de Alza porque había un altercado entre varias personas.

Los recursos de la Ertzaintza desplazados al lugar han encontrado a dos hombres ensangrentados. Uno de ellos ha indicado a los agentes que había sido atropellado por un coche, conducido por el otro implicado, cuando iba en su motocicleta resultando herido en un tobillo.

A su vez, la otra persona tenía contusiones en el rostro y una herida abierta en la cabeza que le había causado el conductor de la moto que, al parecer, había empleado un ladrillo en la agresión.

Los servicios sanitarios atendieron a los dos varones y han evacuado al Hospital de Donostia al herido en la cabeza, de 40 años, al que se le han abierto diligencias como investigado por un delito de lesiones y, asimismo, su agresor, de 36 años, era arrestado por el mismo motivo. Ambos tienen antecedentes policiales y, además, al primero se le han ocupado dos bolsitas con cocaína y un trozo de hachís.

La Ertzaintza ha señalado que, según las primeras averiguaciones, podía haber habido una desavenencia previa entre ellos que desembocó en este incidente. El detenido será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales.