Detenido en Vitoria por conducir de manera temeraria y colisionar contra un vehículo patrulla de la Ertzaintza

Archivo - Detenido un hombre de 49 años en San Sebastián acusado de una agresión sexual en un hospedaje - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 22 años de edad, ha sido detenido esta pasada madrugada en Vitoria-Gasteiz por sendos delitos contra la seguridad vial y atentado a agente de la autoridad. El implicado ha conducido de forma temeraria por diversas calles y carreteras de la capital alavesa, poniendo en grave peligro a peatones y otras personas conductoras de vehículos, tras saltarse semáforos, circular a velocidad excesiva e incluso llegar a apagar las luces del coche. Finalmente, ha sido interceptado al chocar contra un vehículo policial.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, hacia la una menos cuarto de la madrugada de este domingo, una patrulla en funciones de protección ciudadana que transitaba por la calle Juan de Garay ha escuchado un fuerte ruido de neumáticos y ha observado cómo dos vehículos cruzaban la rotonda de América Latina a elevada velocidad en dirección al Boulevard de Euskal Herria.

La dotación policial ha activado los sistemas luminosos y acústicos y se han dirigido tras ellos. Los turismo se han detenido en un semáforo en fase roja a la altura del cruce con la calle Donostia y uno de los conductores, al percatarse de la presencia policial, se ha saltado el semáforo, cambiado de sentido y tomado la salida de la ciudad por la calle Portal de Foronda.

En este recorrido ha circulado a gran velocidad, "llegando a saltarse otro semáforo en fase roja en el cruce con Juntas Generales, zigzagueando entre los coches allí parados y obligando a dos peatones a apartarse cuando cruzaban la calzada por el paso de cebra de forma correcta, para evitar ser arrollados poniendo en grave riesgo su vida", según ha indicado Seguridad.

En su fuga, el conductor ha seguido por las carreteras N-622 y N-624 hacia la zona de Foronda, "en todo momento, de manera temeraria realizando continuos cambios de carril y frenadas bruscas e incluso llegando a apagar las luces del vehículo incrementando, de esta forma, el riesgo de sufrir un accidente tanto con otros usuarios de la vía como con la patrulla policial, que tuvo que realizar varias frenadas de emergencia para evitar ser embestido".

La persecución ha continuado de nuevo por la N-622 hacia la capital alavesa y la A-1 en dirección Burgos. Allí ha tomado la salida de Mendoza hacia la carretera A-3302 donde finalmente ha chocado contra otra patrulla de la Ertzaintza. El implicado, ha ofrecido una fuerte resistencia y ha llegado a forcejear con los efectivos policiales antes de ser detenido por sendos delitos de atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial.

Dos ertzainas y el arrestado precisaron de asistencia sanitaria por lesiones leves. Una vez queden concluidas las correspondientes diligencias policiales, el detenido, de 22 años, será puesto a disposición judicial.