Fallece un pescador de 62 años tras caer al mar desde una rocas en Igeldo (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un pescador de 62 años ha fallecido sobre las ocho de la mañana de este jueves tras caer al mar desde unas rocas en Igeldo (Gipuzkoa). Una embarcación de la Cruz Roja ha recuperado el cuerpo, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, el suceso ha tenido lugar sobre las ocho de la mañana cuando una persona ha llamado para alertar de que un varón, que estaba pescando, había caído al mar desde una zona de rocas en Igeldo.

Hasta el lugar se han desplazado embarcaciones de Salvamento Marítimo y de la Cruz Roja, que han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre de 62 años. El fallecido ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de San Sebastián para realizarle la autopsia.