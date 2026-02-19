Un incendio en una empresa de Sopuerta (Bizkaia) obliga a desalojar la planta y una vivienda colindante - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en una empresa de Sopuerta (Bizkaia) ha obligado a desalojar la planta, así como una vivienda colindante, sin que se hayan registrado heridos. El fuego se hallaba controlado ya a las 13.30 horas, aunque se ha recomendado a los vecino de la localidad y de Galdames que cierren las ventanas para evitar la inhalación de humo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad, las llamas se han iniciado, por causas que todavía se desconocen, a las 11.45 horas, y han ocasionado una intensa humareda. De inmediato, los trabajadores ha sido desalojados, así como los ocupantes de una vivienda cercana, sin que se hayan registrado heridos.

El fuego se encuentra controlado, si bien los bomberos permanecen en el lugar hasta su total extinción. Debido al humo procedente del incendio y a las intensas rachas de viento, se ha recomendado a los vecinos de Sopuerta y de la localidad cercana de Galdames que cierren puertas y ventanas.