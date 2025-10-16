Sufre un accidente y da positivo en alcohol tras darse a la fuga después de agredir a su pareja y un familiar en Muskiz

BILBAO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 36 años de edad, fue detenido este pasado martes en Muskiz (Bizkaia) acusado de coaccionar a su pareja y agredir a un familiar de ella cuando se encontraban viajando en un turismo en compañía de su hijo menor de edad. Tras el altercado, se marchó del lugar conduciendo el turismo y fue interceptado tras accidentarse en Abanto-Zierbena, arrojando una tasa positiva en alcoholemia, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Alrededor de la seis y media de la tarde del martes, una mujer contactó con la Ertzaintza para denunciar que instantes antes había sido víctima de amenazas y coacciones por parte de su pareja cuando viajaba ella conduciendo su vehículo en compañía de él, de su hijo menor de edad y de otro familiar al cual su pareja había llegado a agredir.

Al parecer, durante el altercado se había visto obligada a detener el turismo y apearse del mismo, al tratar su pareja de abrir la puerta en marcha en varias ocasiones. Además, indicó que era víctima de forma habitual de coacciones y amenazas por su parte.

Según se pudo averiguar, tras el incidente el presunto agresor se había marchado del lugar solo conduciendo el vehículo, tras tratar en un primer momento de irse con el hijo de ambos.

Poco después, el sospechoso fue interceptado a la altura de Abanto-Zierbena tras sufrir un accidente. Los agentes comprobaron que encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tras arrojar una tasa superior a la permitida en las correspondientes pruebas de alcoholemia.

Ante esta situación, se procedió a su detención y posterior traslado a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo las pertinentes diligencias, para después ser puesto a disposición judicial.