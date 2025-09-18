Sumar abordará el debate estatutario con voluntad de "reforzar lo público, ensanchar derechos y abrir futuro"

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha mostrado este jueves el compromiso de su formación de abordar el debate estatutario con voluntad de "reforzar lo público, ensanchar derechos y abrir futuro". "El debate estatutario no se puede hacer en abstracto, sino para hablar de cómo se utilizan las competencias y el autogobierno, que es donde tenemos diferencias fundamentales", ha expresado.

Durante su intervención en el pleno de política general celebrado en el Parlamento Vasco, Hernández ha reprochado al lehendakari, Imanol Pradales, que reclame competencias y hable de autogobierno, pero "olvide deliberadamente que en Euskadi contamos con la principal herramienta política para distribuir la riqueza y fortalecer los servicios públicos: una fiscalidad justa". "Y hoy en Euskadi no la tenemos en absoluto", ha denunciado.

El representante de la formación de izquierda, que ha comenzado su discurso trasladando su apoyo y solidaridad con el pueblo palestino y su "más firme condena del genocidio que Israel está cometiendo en Palestina", ha manifestado que hay una Euskadi que "no se reconoce en el discurso autocomplaciente del Gobierno Vasco, que pretende hacernos olvidar los problemas que a diario sufre la gente trabajadora en este país".

Tras apuntar que "la gente no vive de titulares y anuncios oportunistas", ha indicado que "la gente vive con listas de espera en Osakidetza, con alquileres imposibles, con leoninas hipotecas con los bancos, con jóvenes que no pueden emanciparse y con familias cada vez más ahogadas económicamente".