Sumar apela a "un frente amplio de izquierdas con arraigo" en Euskadi y advierte de que "la gente está harta de peleas"

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar Mugimendua ha apostado por empezar a trabajar en el impulso de "un frente amplio de izquierdas democrático con identidad propia y arraigo en Euskadi" con una "hoja de ruta compartida" que aspire a "transformarlo todo". "La unidad en frío a dos meses de las elecciones no ilusiona a nadie. Hay que hacer las cosas de forma diferente", ha advertido su secretaria general, Alba García, que ha apelado a trabajar "desde el respeto mutuo de todas las fuerzas y de forma discreta" porque "la gente está harta de peleas".

En una rueda de prensa en Bilbao, junto al secretario político de la formación, Sergitz Moreno, la responsable de Sumar en Euskadi ha subrayado que Euskadi "no es una isla" en la actual "dinámica global" de avance de la extrema derecha que "atraviesa Europa" y que "no se mide solo en votos o en escaños", sino también "en la normalización de los discursos excluyentes y en la erosión progresiva de los derechos que se creían ya consolidados", además de en "la desconexión creciente entre la política institucional y la vida de una parte cada vez más grande de la ciudadanía".

"No estamos al margen de estas dinámicas ni podemos seguir actuando como si las recetas del pasado fueran suficientes para este presente. Pensar que basta con resistir o con administrar inercias es un error político", ha subrayado.

Por ello, ha apelado a "pasar de la defensiva a la ofensiva democrática no para normalizar a la extrema derecha, sino para disputar el futuro con políticas que mejoren de manera tangible la vida de la gente".

Según ha remarcado, el PNV y el PSE-EE "tienen que elegir" si "por acción o por omisión permiten que la agenda política se desplace hacia la extrema derecha normalizando recortes y discursos que erosionan derechos y cohesión social" o si, por el contrario, "asumen la responsabilidad de impulsar políticas ambiciosas, valientes, capaces de responder a los retos reales de este tiempo".

La secretaria general de Sumar Mugimendua ha incidido en que el "cordón sanitario" que se aplica en Euskadi puede ser "una medida táctica", pero es "claramente insuficientemente como estrategia".

"A la extrema derecha no se combate solo excluyéndola de los acuerdos institucionales, se la combate demostrando que la política sirve, que ofrece futuro y soluciones a los problemas de la vida de la gente", ha opinado.

En este sentido, ha planteado que hacer frente a la extrema derecha supone "volver a interpelar políticamente a quienes se han desconectado de una política, que sienten lejana, abstracta e incapaz de dar respuesta a sus problemas cotidianos" y, por ello, la "tarea central" debe ser "construir y reconstruir esa conexión", lo que implica "políticas innovadoras y valientes centradas en proteger a la gente en lo concreto".

Respecto al papel de la izquierda en este contexto, García ha admitido que, "cuando la izquierda se fragmenta, cuando se divide, pierde su capacidad de transformar". "Ya hemos comprobado cómo la división debilita y genera desconfianza en la ciudadanía progresista y favorece siempre a quienes quieren mantener las cosas como están o pretenden hacerlas retroceder", ha señalado.

Por ello, ha añadido, "es una responsabilidad política trabajar por la unidad, desde el respeto a la pluralidad, pero con una hoja de ruta compartida". En todo caso, ha precisado que "la unidad sí es una condición necesaria, pero no es suficiente" porque "no basta con sumar siglas" y se necesita "desbordar, abrirnos e ir más allá de los márgenes habituales y no tener miedo a interpelar a quienes hoy no se sienten representados y representadas".

En palabras de la dirigente de Sumar, "es el momento de que todas entendamos por fin que los partidos no son un fin en sí mismos, sino instrumentos al servicio de las personas" y, en este marco, ha anunciado que su formación ha aprobado su "hoja de ruta municipalista y desde hoy mismo se pone a trabajar activamente para hacerla realidad" con "una clara vocación de acuerdo" y "voluntad de transformar la realidad".

García ha remarcado que la importancia de las elecciones municipales y forales "para toda la ciudadanía" y, en esta línea, ha señalado que, para su formación, el objetivo es "construir, empezando por lo local, un proyecto político de largo recorrido".

La dirigente de Sumar ha advertido de que "la unidad en frío a dos meses de las elecciones, sin arraigo territorial, no ilusiona a nadie" y, para "reconectar con la ciudadanía", es preciso "hacer las cosas de forma diferente".

UNIDAD NO MERAMENTE ELECTORAL

De este modo, ha precisado que Sumar Mugimendua no "habla de una unidad meramente electoral, ni de una suma defensiva", sino que persigue "construir un nuevo sujeto político vasco, un frente amplio de izquierdas democrático con identidad propia y arraigo a Euskadi".

"Un proyecto --ha agregado-- que no se limite a resistir al avance reaccionario, sino que aspire a transformarlo todo: la economía, la forma de producir y de cuidar".

Según ha insistido, Euskadi necesita "una izquierda fuerte, moderna y valiente, que no sueñe con lanzarse en brazos del PNV como hacen el PSE-EE y el EH Bildu cada vez que pueden". "Defender a Euskadi no es construir un proyecto con la derecha, sino generar esperanza, como tampoco lo es resignarse al avance reaccionario con las recetas caducadas de siempre, sino plantarles cara con más derechos para todas las personas", ha reivindicado.

García ha apelado a "ser muy conscientes de cuál es el momento" y "de lo harta que está la gente de batallas internas, de peleas abiertas constantemente".

"Lo más importante ahora es qué vamos a ofrecer, cómo vamos a ilusionar, cómo vamos a interpelar a ese electorado que se ha desilusionado y, desde luego, la forma en la que tiene que tomarse esta hoja de ruta compartida desde la igualdad de condiciones, desde el respeto mutuo de todas las fuerzas, tiene que ser una forma discreta, una forma serena, que haga que el trabajo que se dé llegue a un puerto que no sea la desilusión y, por lo tanto, que la gente no vaya a las urnas", ha concluido.