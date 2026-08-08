Sumar cree que sería "una locura" no formar un frente amplio plurinacional que no dependa de "liderazgos salvadores"

Archivo - El diputado de Sumar, Lander Martínez Hierro, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BILBAO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado vasco de Sumar, Lander Martínez, ha insistido en que la izquierda concurra a las elecciones generales "con una sola papeleta" allí donde la división de voto "facilite el avance" de PP y Vox, y cree que sería "una locura" no explorar todas las posibles fórmulas electorales, como "un frente diverso, amplio, democrático y plurinacional", aunque sin depender "de un liderazgo salvador ni de una operación electoral coyuntural", en clara alusión a la propuesta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con el que, sin embargo, sí comparte "el diagnóstico sobre la urgencia del momento".

En declaraciones a Europa Press, Martínez ha explicado que "no es imposible" que las izquierdas sumen en una situación histórica en la que PP y Vox podrían gobernar tras las próximos comicios estatales.

"Llevo tiempo defendiendo que la izquierda debe concurrir con una sola papeleta allí donde la división del voto resta representación y facilita el avance de la derecha y la extrema derecha. Ahora bien, la unidad no puede ser únicamente una coalición improvisada a última hora por miedo a las encuestas", ha precisado.

El dirigente de izquierdas ha señalado que es necesario "construir un proyecto político reconocible, con un programa común, unas reglas compartidas y respeto a la realidad de cada territorio", como en el caso de Euskadi.

"Nuestra predisposición es clara: hablar con todas las fuerzas, evitar vetos y construir un espacio amplio, diverso e ilusionante. Desde Sumar, tenemos que cumplir con el mandato que nos pide la ciudadanía que mira con ilusión una papeleta que sirva para frenar el avance de la extrema derecha y no de la defensa de unas siglas concretas", ha añadido.

Además, ha advertido que las izquierdas "no pueden permitir que el desencanto ciudadano" que pueden generar, por ejemplo, los supuestos casos de corrupción relacionados con el PSOE, "sea capitalizado por PP y Vox para recortar derechos", al margen de que estas actitudes deban "investigarse hasta el final y asumirse todas las responsabilidades".

"RIESGO DE UN LARGO CICLO DE GOBIERNOS DE DERECHAS"

Lander Martínez ha apuntado que comparte con Gabriel Rufián "el diagnóstico sobre la urgencia del momento", aunque no cree que "el debate consista en sustituir unas siglas por otras". "Existe el riesgo de abrir un largo ciclo de gobiernos de derechas, si la izquierda se limita a gestionar el miedo, el desánimo o sus disputas internas", ha avisado.

Además, ha indicado que "la respuesta tampoco puede depender de un liderazgo salvador ni de una operación electoral coyuntural". "Tenemos que construir colectivamente un espacio nuevo, ilusionante, votable y estable, que vaya más allá de las próximas elecciones", ha insistido.

El diputado vasco de Sumar ha considerado que "la ciudadanía no se movilizará únicamente para frenar a PP y Vox". "Tenemos que ofrecer soluciones creíbles a los problemas de vivienda, salarios, servicios públicos, derechos y transición ecológica. Si combinamos unidad y ambición política, la izquierda puede recuperar la iniciativa y volver a conectar con mucha gente que hoy está decepcionada", ha defendido.

AGOTAR LA LEGISLATURA

En cuanto a la convocatoria electoral, ha recordado que su posición "es clara" a favor de agotar la legislatura y llegar a julio de 2027.

"No estamos en el Gobierno para aguantar, sino para gobernar, transformar y seguir ampliando derechos. La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad demuestra que queda legislatura. Solo este año hemos reforzado su financiación con 970 millones de euros adicionales", ha destacado.

El representante de Sumar cree que el nuevo curso político debe comenzar con la vivienda "y con un acuerdo que permita prorrogar los contratos de alquiler de miles de familias".

Tras reconocer que la convocatoria de los comicios corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que no ven razones para adelantar las elecciones "mientras exista capacidad para aprobar medidas útiles". "Agotar la legislatura significa gobernar hasta el último día", ha remarcado.

FÓRMULAS ELECTORALES

Preguntado por si sería factible conformar un 'Frente Popular' de las izquierdas que incluya a fuerzas soberanistas, ha dicho que sería una "verdadera locura no explorar todas las fórmulas electorales posibles mientras PP y Vox trabajan abiertamente para gobernar juntos".

"No sé si sería útil o adecuado denominar 'Frente Popular' al espacio que toque armar, ya que la situación política e histórica actual es diferente, pero sí creo que necesitamos construir un frente diverso, amplio, democrático y plurinacional que logre situar la agenda social en el centro", ha asegurado.

A su juicio, las izquierdas soberanistas "son aliados que caminan en una dirección similar". "Podemos alcanzar con ellas programas comunes de izquierdas, aunque siempre entendiendo que son fuerzas políticas que defienden proyectos nacionales que no compartimos. En algunos territorios puede ser conveniente compartir candidatura y, en otros, puede resultar más eficaz coordinar candidaturas diferentes", ha precisado.

Para Lander Martínez, "la unidad no debe confundirse con la uniformidad". "El objetivo tiene que ser alcanzar la máxima representación progresista, evitar que la fragmentación regale escaños a la derecha y construir una mayoría capaz de seguir ampliando derechos", ha explicado.

ELECCIONES EN EUSKADI

En cuanto a la las próximas elecciones municipales y forales en Euskadi de 2027, las primeras a las de este ámbito a las que concurrirá Sumar Mugimendua, ha dicho que las afrontan "con mucha responsabilidad y con la convicción" de que tienen que aportar su "granito de arena a la tarea de reconstrucción del espacio de la izquierda vasca".

"Queremos hacerlo en un frente amplio de obediencia vasca y de la mano de otras organizaciones del espacio de la izquierda transformadora que prioricen la agenda social sobre cualquier otra agenda", ha manifestado.

Según ha resaltado, tiene que ser una izquierda "con un proyecto 'ecosocialista', donde la crisis climática pueda articular o ser una parte central del proyecto político, con una visión fresca, nueva, moderna, de los valores progresistas de la izquierda, de la defensa de la clase trabajadora".

Sobre las encuestas que auguran que su espacio se quedaría sin representación en el Parlamento Vasco si Sumar y Podemos concurrieran por separado, Martínez piensa que los sondeos "refuerzan la hipótesis de que en Euskadi todavía hay margen de posibilidad para articular un espacio amplio de izquierdas que dé soluciones a los problemas que el PNV no logra resolver".

Tal como ha citado, hay que abordar "los altos precios de alquiler y compra de la vivienda, la necesidad de una reforma fiscal de calado en Euskadi, reducir las listas de espera de Osakidetza o corregir la falta de voluntad política y de planificación que tiene el Gobierno Vasco en materia de transición energética".

"Tenemos la responsabilidad de cuidar las relaciones con todos los partidos llamados a entenderse en ese frente amplio. La ciudadanía vasca nos lo pide y es responsabilidad nuestra estar a la altura", ha enfatizado.

Por ello, ha subrayado que "sigue su curso" el diálogo con Podemos Euskadi y el resto de fuerzas políticas "llamadas a entendernos". "Lo estamos abordando con seriedad, discreción y una voluntad clara de acuerdo. Somos conscientes de que la ciudadanía vasca espera que las fuerzas de la izquierda estemos a la altura, y trabajamos para que ese entendimiento pueda concretarse próximamente", ha concluido.