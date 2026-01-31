Sumar denuncia que los "cierres y fusiones" de centros públicos vascos son para sostener artificialmente a la concertada

Encuentro celebrado en Santurtzi por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo - SUMAR

BILBAO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, ha denunciado que los "cierres y fusiones" de centros públicos vascos decididos por el Departamento de Educación pretenden "sostener artificialmente" a la educación concertada.

Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo han celebrado este sábado en Santurtzi el acto "Hezkuntza publikoaren alde/Un frente por la educación pública" con el objetivo de analizar la situación de la educación pública en Euskadi.

En este contexto, la secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, ha advertido de que "no se puede hablar de equidad educativa mientras se cierran centros públicos y se sigue sosteniendo artificialmente la red concertada".

En su opinión, cada cierre de un centro público es "un paso más hacia un sistema educativo más segregador", en el que el origen social "condiciona cada vez más el futuro del alumnado". García ha insistido en que estas decisiones "no son técnicas ni inevitables, sino políticas".

"COMPLICIDAD DE EH BILDU"

Mientras, la coordinadora de Ezker Anitza-IU, Arantza González, ha denunciado que la educación pública en Euskadi "se está debilitando de forma sistemática por un consenso privatizador de las derechas que cuenta con la complicidad de EH Bildu". "Lo estamos viendo en recortes y cierres de centros públicos decididos sin transparencia ni diálogo con las familias", ha dicho.

Por su parte, la coportavoz de Berdeak Equo, Lidia Ucher, ha asegurado que defender la educación pública "es también una cuestión de justicia social", y ha advertido de que "un sistema educativo que segrega y excluye es incompatible con un modelo de sociedad justo y cohesionado".

Por ello, ha reclamado "políticas públicas que refuercen la escuela pública frente a modelos que profundizan en las desigualdades" y destacado la necesidad de "situar el interés general y el derecho a la educación por encima de cualquier otro criterio".

Tanto Sumar Mugimendua, como Ezker Anitza-IU y Berdeak Equo han coincidido en "la necesidad de seguir trabajando de forma conjunta para frenar los recortes y reforzar la educación pública en Euskadi".

Las tres organizaciones han reiterado que no mirarán "hacia otro lado" y han reafirmado su compromiso con "una escuela pública fuerte, inclusiva y vertebradora, como pilar fundamental de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades".