Sumar exige al Gobierno Vasco explicaciones "detalladas y completas" por la fuga de benceno en Petronor

VITORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha registrado en la Cámara vasca varias preguntas dirigidas al Gobierno Vasco para reclamarle explicaciones "detalladas y completas" por la fuga de benceno en la refinería de Petronor en Muskiz (Bizkaia).

En las preguntas dirigidas al Departamento de Industria, Sumar solicita aclarar cuándo tuvo conocimiento de la fuga de benceno de este pasado jueves y por qué vía fue notificado.

Además, pide que se indique qué cantidad estimada de benceno se liberó y durante cuánto tiempo, así como si se activó algún protocolo de emergencia ambiental. A su vez, pregunta acerca de las mediciones de calidad del aire que se realizaron y cuáles fueron los resultados de las mismas.

En este sentido, insta al Gobierno a informar sobre si se superaron los límites legales de exposición al benceno en estaciones de control cercanas, y si prevé sanciones o la apertura de un expediente a Petronor.

SALUD

Sumar también se interesa por las medidas correctoras que se han exigido a la empresa para evitar que vuelva a ocurrir un episodio de estas características.

En relación con el Departamento de Salud, el parlamentario de Sumar pregunta si existe una evaluación del riesgo para la población cercana y si se recomienda alguna medida preventiva para vecinos y vecinas, como la ventilación o evitar la actividad exterior.

Asimismo, pide que se indique si se han registrado consultas médicas relacionadas con la exposición y si se realizará seguimiento epidemiológico en la zona afectada.

Por otra parte, en las preguntas dirigidas al Departamento de Seguridad, solicita aclarar si se activó algún nivel del Plan de Emergencia Exterior. También reclama que se indique qué coordinación hubo con el Ayuntamiento de Muskiz y con los servicios de emergencia, y si se informó "adecuadamente" a la ciudadanía.

"Estamos hablando de una sustancia altamente tóxica y de un incidente con implicaciones ambientales, sanitarias y de seguridad pública. La ciudadanía de Muskiz tiene derecho a conocer con precisión qué ocurrió, qué protocolos se activaron y qué medidas se adoptaron", ha subrayado Hernández.