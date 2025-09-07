Sumar Mugimendua critica que Pradales quiera "mantener un modelo agotado" ante una Euskadi que "ha perdido el rumbo"

En este curso político apoyarán la creación de un SMI vasco, una renta básica universal y un parque de vivienda pública

BILBAO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar Mugimendua ha criticado que el lehendakari, Imanol Pradales, proponga "mantener un modelo agotado" cuando "tenemos listas de espera interminables", la vivienda como "un negocio" y una Euskadi "que ha perdido el rumbo", ante lo que proponen la creación de un SMI vasco, una renta básica universal y un parque de vivienda pública.

La formación ha ofrecido una rueda de prensa en su sede de Bilbao con motivo del arranque del nuevo curso político en la que su secretaria general, Alba García, ha criticado que el proyecto del lehendakari "no es para blindarnos frente a la incertidumbre, es sentar las bases para que nos acostumbremos a ella".

"Mucha gente está cansada no solo de la rutina, sino de la política de las promesas que nunca llegan y de los mismos partidos, que muchas veces están más preocupados por ellos mismos que por los problemas reales de la gente", ha agregado.

Tras la reunión de su parlamentario, Jon Hernández, con Imanol Pradales el pasado viernes, García ha valorado que lo que el lehendakari llama "estabilidad en realidad es conformismo" y que Sumar Mugimendua propone "abrir un nuevo camino".

"Mientras él (Pradales), apoyado siempre por su muleta socialista, nos propone mantener un modelo agotado, nosotras queremos abrir un nuevo camino, porque no hay mayor irresponsabilidad que decirle a la gente que todo va a ir bien, que basta con proteger lo que tenemos, cuando en realidad lo que tenemos son listas de espera interminables, que la vivienda se ha convertido en un negocio y que Euskadi ha perdido el rumbo por completo", ha enumerado García.

Ha defendido que Euskadi debe ser "referente en justicia social en transición energética y en buen vivir" y que tiene "el potencial, las capacidades y el talento para ser pionero en Europa", pero para ello necesita "nuevas ideas, y es más que evidente que este Gobierno conservador no las tiene".

SMI VASCO Y VIVIENDA PÚBLICA

García ha defendido que la seguridad es "saber que lo básico está garantizado", por lo que ha trasladado que su formación "trabajará de forma incansable" para impulsar "un sistema público de cuidados", "gratuidad en el transporte público" y un SMI vasco.

"Vamos a acompañar a los sindicatos en su exigencia por un salario mínimo vasco, adaptado al coste de la vida en Euskadi, y vamos a pedirle al Gobierno Vasco que ponga en marcha un plan piloto de Renta Básica Universal que convierta en realidad la idea de que nadie en este país deberá y debe aceptar condiciones de trabajo indignas por la angustia de no llegar a fin de mes", ha detallado.

Por otro lado, ante "la vivienda, el mayor problema para la ciudadanía vasca", ha defendido la creación de un parque público de vivienda "robusto" que implique que se topen los precios de alquiler y compra, además de una regulación del turismo y una reforma fiscal "para que paguen más quienes se estén lucrando con el negocio de la vivienda".

Sobre la declaración formal por parte del Departamento de Vivienda de Bilbao como zona de mercado residencial tensionada, la secretaria general de Sumar Mugimendia no cree que el alcalde, Juan Mari Aburto, "tenga mucha voluntad de topar los precios en todos los barrios de la ciudad".

"Somos críticos con esto. Veremos a qué le obliga este mapeo de las zonas tensionadas, pero lo que tenemos que hacer es una cosa real por una bajada de precios. No puede ser que la gente se esté dejando los salarios en pagar el alquiler y que el gobierno diga que hay más ayudas para que la gente se emancipe, porque no es real. No deja de ser un bizum del Gobierno vasco al bolsillo de los rentistas", ha criticado.

Para la formación, esta denominación para Bilbao es "un primer paso" pero considera que no se puede vender "suelo público a grandes fondos de inversión", y cree que el Gobierno municipal debe "comprometerse muchísimo más para que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado como lo es actualmente".

Con respecto al estatuto vasco, García cree que la "izquierda transformadora tiene mucho que decir" y que lo harán asegurándose "de que los valores de las gentes progresistas de este país ponen en el centro el ecososocialismo, el feminismo y justicia social por encima de cualquier otra cosa".

Además, ante la "crisis climática", considera que Euskadi, que está "a la cola de las renovables", necesita un "despliegue masivo y democrático de energías limpias con control público y con participación ciudadana, una reindustrialización verde que nos dé soberanía energética, no que nos la quite que proteja a la industria local y que genere empleos de calidad".