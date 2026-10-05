Sumar Mugimendua ve "necesarias y pertinentes" las elecciones para ampliar derechos "sin bloqueos"

SAN SEBASTIÁN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar en el Congreso, Lander Martínez, ha considerado que la convocatoria de elecciones anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre, son "necesarias y pertinentes" para poder ampliar derechos "sin bloqueos".

En declaraciones a ETB, Martínez ha considerado que las elecciones adelantadas son "necesarias y pertinentes", sobre todo en este momento tras la sesión del pasado viernes en el Congreso en la que se rechazaron los decretos de vivienda propuestos por el Ejecutivo central.

Tras señalar que en Sumar están "preparados" para estos comicios, ha incidido en que "para ampliar los derechos y mejorar la situación de la vivienda tiene que haber una mayoría parlamentaria sin bloqueos".

Finalmente, ha resaltado que "el proyecto de la izquierda va contar con un frente amplio". "Estamos bien, preparados y con opciones para hacer una buena campaña", ha sostenido Martínez.