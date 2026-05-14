Sumar, PNV y PSE acuerdan impulsar "un salto cualitativo y cuantitativo" para reforzar el parque público de vivienda

El Pleno de la Cámara ha debatido sobre vivienda - JAVIER MARTIN-EUROPA PRESS

VITORIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda acordada por Sumar y los grupos que apoyan al Gobierno autonómico (PNV y PSE-EE) en la que se insta al Ejecutivo a dar "un salto cualitativo y cuantitativo" para reforzar el parque público de vivienda a través del impulso de Visesa "como empresa pública para la construcción y promoción de vivienda".

La enmienda ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara, que este jueves ha debatido sobre este asunto a instancias de Sumar, formación que finalmente ha acordado este texto con el PNV y el PSE-EE. Esta iniciativa ha sido aprobada por los 39 votos a favor sumados por estas formaciones, 34 abstenciones (EH Bildu y PP) y un voto en contra (Vox).

La enmienda acordada por el PNV y el PSE-EE con Sumar insta al Gobierno Vasco a dar "un salto cualitativo y cuantitativo" para reforzar el parque público de vivienda y responder a las necesidades existentes a través del impulso de Visesa, "como empresa pública para la construcción y promoción de vivienda pública, y de Alokabide para su gestión".

El objetivo, según se recoge en el texto, es "garantizar la función social de la vivienda y los precios asequibles, aprovechando el potencial del parque de viviendas vacías existentes y la construcción planificada y sostenible de nuevas viviendas".

A través de la enmienda también se insta al Gobierno Vasco a desarrollar, "a la mayor brevedad", el Plan Territorial Sectorial de Vivienda previsto como marco para las políticas sobre esta materia y con el objetivo de "asegurar la disponibilidad de vivienda asequible" y "garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, promoviendo la cohesión social y el equilibrio territorial, estableciendo objetivos de presencia de vivienda de protección pública en alquiler".