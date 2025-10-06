El suministro de agua se cortará el miércoles en varios números de la calle Atxuri y zona de la Encarnación, en Bilbao

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de suministro de agua se contará este miércoles, 8 de octubre, entre las 16.00 y las 20.00 horas, aproximadamente, en distintos números de la Calle Atxuri, Camino del bosque y en Plazuela, Parque y calle Encarnación, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.

En concreto, en la calle Atxuri el corte de agua afectará a los números impares, del 1 al 35 y del 41 al 45 y, entre los pares, el número 4.

También se verá afectado el número 9 de Camino del Bosque, todos los números del Parque Encarnación y Plazuela Encargnación y los números del del 1 al 17-I de la calle Encarnación. El corte de agua viene motivado la reparación en válvula general.