El suministro eléctrico de la estación de Atotxa de San Sebastián se cortará la noche de este lunes por obras

Archivo - Obras en la nueva estación de Atotxa - Unanue - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El suministro eléctrico de la estación de Atotxa de San Sebastián se cortará este lunes, 16 de marzo, por la noche, con motivo de los trabajos que desarrollan en esta infraestructura.

El Ayuntamiento donostiarra han informado de que, debido a estas obras, será necesario realizar una conexión eléctrica al cuadro general, una actuación que requiere de un corte total del suministro eléctrico del edificio.

El Ayuntamiento de San Sebastián ha precisado que, para minimizar las afecciones, esta intervención se realizará en horario nocturno, "en un momento en el que no hay servicio de autobuses". No obstante, el corte afectará al funcionamiento del aparcamiento subterráneo.

Por este motivo, durante la noche del lunes 16 al martes 17 de marzo, el acceso al aparcamiento subterráneo de la estación permanecerá cerrado entre la 01.00 y la 01.30 horas. Tras la finalización de los trabajos, el servicio quedará restablecido con normalidad.