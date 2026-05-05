Surbisa abre una nueva oficina de proximidad en Zurbaran-Arabella para impulsar la rehabilitación de viviendas

Visita a la Opengela de Zurbaran-Arabella - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Surbisa ha abierto una nueva Opengela en el barrio bilbaíno de Zurbaran-Arabella con el objetivo de reforzar la regeneración urbana integral en esta zona a través del apoyo en la rehabilitación de edificios y viviendas con asesoramiento integral.

El concejal de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Bilbao y presidente de Surbisa, Jon Bilbao, acompañado por la teniente de alcalde, Nora Abete, ha visitado este martes la nueva Opengela que la sociedad municipal ha puesto en marcha con la colaboración del departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.

La oficina ofrecerá asesoramiento técnico, jurídico y social, además de centralizar la tramitación de ayudas económicas para obras de conservación, accesibilidad y eficiencia energética, han explicado desde el Ayuntamiento de Bilbao.

En función de los datos que ha aportado, el ámbito de actuación incluye 204 edificios y 3.296 viviendas, en un entorno donde el 61% de los inmuebles carece de ascensor y solo el 22% es completamente accesible. Además, el 74% de los hogares tiene ingresos por debajo del 80% de la media de Bizkaia.

Para Jon Bilbao, "estos datos evidencian la necesidad de una intervención pública para mejorar la calidad de vida en el barrio". Con este objetivo, ha destacado que la nueva oficina permitirá acercar la administración a la ciudadanía y facilitar procesos de rehabilitación que, "en muchos casos, son complejos para las comunidades".

Asimismo, ha subrayado que la apertura de Zurbaran-Arabella refuerza el modelo de oficinas de proximidad que el Ayuntamiento viene desplegando en barrios con necesidades específicas de rehabilitación.

También Nora Abete ha destacado que, "con esta actuación, el Ayuntamiento de Bilbao avanza en su compromiso de reducir desigualdades, mejorar la calidad de vida en los barrios y consolidar un modelo urbano más sostenible, accesible e inclusivo".

Ubicada en Zurbaranbarri 23, la Opengela funciona como "punto de referencia para vecindario y comunidades", a quienes ofrece "acompañamiento durante todo el proceso: desde el diagnóstico técnico hasta la ejecución de las obras y su financiación".

El servicio estará disponible de lunes a viernes en horario de mañana y dos tardes a la semana (los martes y jueves) y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre. Las personas o comunidades interesadas pueden acercarse a la Opengela o llamar al 682 472 033 y consultar la información y tramitación de ayudas económicas para todo tipo de obras de rehabilitación de edificios y viviendas de propiedad privada: conservación, accesibilidad y eficiencia energética.

URETAMENDI-BETOLAZA

Por su parte, la Opengela de Uretamendi-Betolaza, también gestionada por Surbisa, seguirá abierta igualmente hasta el 31 de diciembre tras consolidarse "como un instrumento clave en la regeneración urbana del barrio" desde su puesta en marcha en noviembre de 2023.

Desde el Ayuntamiento han valorado que su actividad ha permitido impulsar de manera significativa la rehabilitación residencial, atendiendo intervenciones en 30 edificios y 10 viviendas, principalmente en ámbitos como la accesibilidad, la conservación, la eficiencia energética y la mejora de las condiciones de habitabilidad.

El año 2025 ha marcado "un punto de inflexión", con la declaración de 143 edificios como Área Degradada, lo que ha facilitado el acceso a nuevas líneas de financiación pública y ha reforzado las posibilidades de actuación en el entorno.

Asimismo, se han puesto en marcha programas de ayudas para la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación y actuaciones de renaturalización, que ya han permitido financiar varias intervenciones y "despertar el interés" de nuevas comunidades vecinales.

En paralelo, se han identificado espacios urbanos susceptibles de mejora dentro del programa de Espacios de Oportunidad, "avanzando en la recuperación de zonas degradadas y en la mejora del entorno común".

Entre 2023 y 2025 se han tramitado 19 expedientes de rehabilitación protegida que han beneficiado a 11 edificios y 153 viviendas, con una inversión superior al millón de euros y más de medio millón en subvenciones.

"En conjunto, el balance refleja el impacto positivo del modelo de proximidad de la Opengela, que ha contribuido a dinamizar la rehabilitación, fortalecer la colaboración vecinal y sentar las bases para seguir mejorando la calidad de vida y la cohesión social en Uretamendi", ha destacado el Ayuntamiento.