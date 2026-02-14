Suspendido el concurso y desfile de disfraces de Carnaval de Bilbao por el temporal

Archivo - Gigantes y cabezudos de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao ha informado de que, debido al temporal de lluvia y viento, se ha cancelado el concurso y el desfile de disfraces de Carnaval previstos para este sábado a la tarde en Bilbao, pero finalmente se mantiene la romería de la noche en la Plaza Nueva , según han detallado fuentes del consistorio a Europa Press.

El paso de la borrasca Oriana está provocando diversas incidencias en Euskadi y afectación en los actos previstos con motivo de los carnvales.

En la programación prevista para esta tarde finalmente se ha optado por cancelar el concurso y desfile de disfraces de Carnaval. En concreto, esta prevista, a partir de las 17.00 horas la kalejira y Concurso de Disfraces de Carnaval, desde la calle Marqués del Puerto. En cambio, finalmente se mantiene la romería de la Plaza Nueva a partir de las 22.30 horas.

Este sabado a la mañana se había anunciado que quedaban suspendidas la concentración de gigantes y cabezudos de la Plaza Circular, el Gargantua, además de las fotos con la sardina.