Suspendidos medio centenar de actos de las fiestas de Bilbao por la huelga de técnicos de eventos

Concentración de técnicos de eventos en huelga, en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La huelga que los técnicos de eventos llevan a cabo este miércoles, respaldados por Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA, CCOO y CNT, para reclamar un convenio propio para el sector que dignifique sus condiciones laborales, ha provocado la suspensión de medio centenar de actos de las fiestas de Bilbao.

El personal en huelga ha realizado una concentración a las cinco de esta tarde en la plaza del Arriaga, para denunciar también la actitud de "bloqueo" de las negociaciones, que se prolongan durante más de dos años y medio, por parte de la patronal Euki, a la que acusan de hacer "oídos sordos" a sus demandas durante todo este tiempo.

Según han explicado durante la concentración los representantes de los trabajadores, una vez secundada una jornada de huelga en las fiestas de Vitoria, de Donostia-San Sebastián y de Bilbao, con estos paros se ha "cubierto una etapa" y, a partir de ahora, estudiarán si el siguiente paso es interponer denuncias para "sacar a flote las irregularidades en las empresas que les contratan, que se llevan repitiendo durante décadas".

Como ejemplo, han citado que empresas grandes en Euskadi "no tengan empleados o tengan muy pocos para el volumen de trabajo que manejan, y que ganan licitaciones públicas".

Respecto a las protestas de algunos ciudadanos molestos por los piquetes informativos que han recorrido distintos escenarios done se desarrollaban actos a lo largo de la jornada, los huelguistas han dicho entender las ganas de estas personas de disfrutar de los eventos festivos, aunque han precisado que "también tienen que entender que en un día de lucha y movilización hay que alzar la voz, y nunca se ha conseguido ningún derecho laboral sin molestar mínimamente a nadie". "Estamos ejerciendo ese derecho, simplemente", han añadido.

En este sentido, confían en que la patronal se "dé cuenta de la fuerza que pueden tener los trabajadores y trabajadoras cuando están unidos", y que pueden parar el evento "más grande que había en Aste Nagusia". "No entendemos la huelga como un fin, sino como una herramienta para llegar a acuerdos entre la patronal y la parte social", han concluido.