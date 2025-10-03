Tabakalera reunirá a Manuela Carmena, Maialen Lujanbio y Katya Colmenares en un encuentro sobre transformación social

SAN SEBASTIÁN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tabakalera organizará, en colaboración con Emaus Gizarte Fundazioa, el encuentro 'Hiru(H)ari (Tres hilos) Pluriversidad, cultura y comunidad', un espacio de reflexión y acción sobre la cultura como herramienta de transformación social, que comenzará con una jornada el próximo jueves 9 con Manuela Carmena, Maialen Lujanbio y Katya Colmenares como protagonistas.

Según han explicado desde en centro internacional cultura contemporánea de San Sebastián, la propuesta parte de la idea de que "ningún saber, experiencia o práctica resulta suficiente por sí sola para afrontar los retos actuales", y que "el diálogo entre mundos diversos -académicos, comunitarios, artísticos y políticos- despliega la inteligencia colectiva capaz de imaginar y activar futuros más justos, sostenibles y cohesionados".

La primera jornada reunirá a "tres voces que representan miradas diversas". Manuela Carmena, jueza emérita y exalcaldesa de Madrid; Maialen Lujanbio, bertsolari y creadora, pionera en la incorporación de la perspectiva feminista al bertsolarismo y Katya Colmenares, filósofa mexicana especialista en pensamiento crítico decolonial y en la propuesta de la comunidad de vida como horizonte político y cultural.

El conversatorio será moderado por la profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco Estitxu Garai, quien guiará a las invitadas en la exploración de cuestiones como "la regeneración de comunidades desde la cultura popular, el papel de las asociaciones y redes ciudadanas, la relación entre tradición y contemporaneidad en los procesos creativos y los aprendizajes que ofrecen las experiencias locales y globales", han explicado.

La jornada del viernes 10, denominada 'Hiru(H)ari: Enredadera. Sesión de trabajo', ofrecerá un espacio de encuentro entre universidad, cultura y comunidad. Cerca de 60 personas vinculadas a asociaciones, colectivos y universidades trabajarán con la inspiración de la metáfora agrícola de "las tres hermanas -maíz, alubia y calabaza-", un cultivo milenario que simboliza la "interdependencia y el cuidado mutuo".

La sesión, coordinada por Colaborabora, activará colaboraciones creativas que fortalecerán la vida asociativa, los vínculos comunitarios y el potencial transformador de la cultura contemporánea.