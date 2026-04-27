Talde se establece en Madrid e incorpora a Ricardo Junco como director responsable de su nueva oficina

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Talde Gestión ha incorporado a Ricardo Junco como director responsable de su nueva oficina Madrid, una apuesta "alineada con su estrategia de crecimiento y consolidación en el mercado nacional", según ha informado en un comunicado.

La socia directora general de Talde Gestión Idoia Bengoa ha explicado que la apertura de la oficina en Madrid responde a la "expansión natural tras una la sólida trayectoria". "Nos permitirá ampliar nuestra capacidad operativa y reforzar así nuestra cercanía a los inversores y al entorno empresarial nacional, donde ya tenemos una larga experiencia a través de los fondos que gestionamos", ha agregado.

Bengoa ha destacado que Ricardo Junco cuenta con más de 20 años de carrera profesional y una "amplia experiencia" en la inversión en mercados privados. Ha desarrollado gran parte de su carrera en Oquendo Capital, donde ha sido cocio y co-head de Flex Capital / Junior Debt y en Mercapital Private Equity, donde fue principal.

"La experiencia de Ricardo complementa el sólido track record del equipo de profesionales de Talde. Será muy relevante para afrontar con éxito esta etapa y avanzar con solidez en nuestros objetivos de crecimiento. La consolidada presencia en el País Vasco y la nueva implantación en Madrid serán de gran ayuda en este proceso", ha añadido.

Talde Gestión está inmersa en una fase de crecimiento y consolidación como gestora de activos alternativos, orientada a inversiones diversificadas -sectorial y geográficamente- con foco en maximizar la creación de valor en las empresas en las que participa.

La gestora cuenta con el respaldo de una base recurrente de inversores tradicionales, la posición de Kutxabank como inversor ancla, y el creciente interés de nuevos inversores institucionales, family offices y particulares en invertir en los fondos que gestiona.

A mediados de 2025, presentó los dos nuevos vehículos de inversión, pilares de su actividad para los próximos cinco años: Talde Capital Crecimiento III, FCR, fondo de Private Equity con un tamaño objetivo de 200 millones de euros, orientado a apoyar proyectos empresariales de expansión y transformación para PYMES españolas con relevante exposición internacional; y Talde Deuda Alternativa II (FILPE), fondo de Private Debt con un objetivo de 100 millones de euros, centrado en ofrecer financiación flexible a largo plazo a compañías en crecimiento.

En enero de 2026 completó la octava y última operación de su fondo Talde Capital Crecimiento II y, en septiembre de 2025 anunció el primer cierre de su segundo fondo de deuda privada -Talde Deuda Alternativa II, FILPE-, teniendo compromisos por más de 79 millones de euros

Talde, que este año celebra su 50 aniversario y gestionará más de 600 millones de euros tras la incorporación del nuevo fondo, cuenta actualmente con una cartera de más de 23 compañías. A lo largo de estos años ha participado en más de 170 proyectos, a los que ha apoyado en diferentes fases de consolidación y expansión en diversos sectores de actividad.