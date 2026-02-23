Talgo anuncia inversiones "importantes" hasta finales de 2027 y la creación de 200 empleos en Rivabellosa en 2026

El presidente de Sidenor, Mirai y Talgo, José Antonio Jainaga, en el transcurso de un encuentro de Foro Capital - CARLOS GONZÁLEZ-EUROPA PRESS

El presidente de Sidenor, Mirai y Talgo, José Antonio Jainaga, ha anunciado inversiones industriales "importantes" en Talgo hasta finales de 2027 y la creación de 200 nuevos empleos en Rivabellosa (Álava) este año.

En el transcurso de un encuentro de Foro Capital organizado por Fundación Vital en Vitoria, Jainaga se ha mostrado convencido de que "tal vez Talgo sea el mejor ejemplo de colaboración público-privada en Euskadi en los últimos años".

También ha destacado el proyecto como "un ejemplo de lucha por el arraigo", que se ha materializado con el traslado a Álava de su sede, "después de un éxodo de empresas, grandes y pequeñas, que durante varias décadas han abandonado el país".

José Antonio Jainaga ha asegurado que se ha tratado de "una operación extraordinariamente compleja", que ha durado casi año y medio, y que ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno Vasco, a través de Finkatuz, de BBK y Vital como accionistas, y de esas mismas fundaciones y Ekarpen a través de un préstamo convertible.

El presidente de Talgo también ha aludido al apoyo del Gobierno central a la operación, con SEPI como accionista y con la participación de ICO y CESCE en la financiación, "y dando garantías del Estado a un porcentaje sustancial de la financiación bancaria".

"SITUACIÓN FINANCIERA DELICADA"

Según ha apuntado, Talgo va a reconducir una situación financiera que ha definido como "delicada", y a "reconstruir una imagen pública deteriorada", ambas "ligadas en parte a la sanción impuesta por Renfe por retraso en las entregas".

"Desgraciadamente el retraso en las entregas es una debilidad del sector a nivel europeo, pero ni Alemania ha impuesto sanciones jamás a Siemens, ni Francia a Alstom", ha dicho.

Jainaga ha defendido que la compañía dispone de "ventajas competitivas innegables", como un tamaño "que le permite ser flexible" y un producto "que en muchos aspectos supera al de otros fabricantes de primer nivel; más eficiente energéticamente, mucho más ligero, con el piso más bajo, lo que permite una entrada de los pasajeros a nivel del andén".

No obstante, ha dicho que "tiene que mejorar su capacidad de entregar los pedidos", a través, entre otras medidas, de inversiones industriales, "y tiene que crecer para optimizar su estructura de costes fijos, en particular los ligados a la actividad de ingeniería e I+D".

Por ello, ha anunciado que, de aquí a finales de 2027, Talgo acometerá inversiones industriales "importantes", y llevará a cabo "unas contrataciones igualmente importantes". "Una parte sustancial de unas y otras, localizadas en la planta de Rivabellosa", ha señalado.

Según ha manifestado, el aumento de los ritmos de producción tendrá "un impacto significativo" en la carga de trabajo de la red de proveedores alaveses. En concreto, ha anunciado que en 2026 la compañía contratará alrededor de 200 personas en la planta de Rivabellosa. "Creo que es una gran noticia", ha añadido.

También se ha referido a "desafíos" para los próximos años, como la participación en la segunda ola de liberalización de la alta velocidad en España, la participación en las próximas licitaciones de Renfe para suplir las carencias de la flota actual o el desarrollo del nuevo tren de alta velocidad para la década de 2030, "más eficiente energéticamente", que podrá circular a 350 km/h, "perfectamente integrado en el medio ambiente, y respondiendo a las nuevas exigencias de los viajeros".

El presidente de Talgo ha puntualizado que esta nueva plataforma, que será la sucesora del AVRIL, "necesitará un enorme esfuerzo de desarrollo e innovación". Por otra parte, se ha referido a la participación en el despliegue de la alta velocidad en Europa del Este, "y en particular en países como Polonia".

Durante su intervención, Jainaga ha negado que Talgo esté buscando un socio industrial. "No necesitamos a nadie", ha remarcado, para apuntar que otra "cosa bien diferente" es cómo se plantea el despliegue de la alta velocidad en Europa del Este y, en ese caso, cree que probablemente habráque hacerlo "en colaboracion con algún fabricante de esos países".

Jainaga también ha trasladado a los asistentes que no se animó a entrar en Talgo para dar un pelotazo, porque "Talgo no está para dar pelotazos".

