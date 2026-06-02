Talgo logra cartera récord de 6.300 millones, prevé doblar capacidad productiva y creará una unidad de investigación

Junta de accionistas de Talgo - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha destacado que la compañía ha logrado una cartera de pedidos "récord" de 6.307 millones y que esperan doblar su capacidad productiva antes de finales de 2028. Además, ha anunciado la creación en Euskadi de una unidad corporativa de investigación, integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denominará Talgo TeknoRail.

Jainaga ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de la Junta general de Accionistas de Talgo, celebrada este martes en Vitoria-Gasteiz y que es la primera ordinaria presidida por el también presidente de Sidenor.

El presidente de Talgo ha subrayado que los últimos meses han estado marcados por los cambios en la estructura accionarial de la empresa, acompañados de una "profunda reestructuración financiera, "ambos dirigidos a dotar a Talgo de la estabilidad requerida".

Por todo ello, ha asegurado que Talgo cuenta ahora con "una dotación de liquidez muy significativa", con una estructura financiera" muy diversificada" para acometer "con garantías su política de crecimiento a través de los numerosos contratos que se ejecutarán en los próximos años".

ACUERDO CON RENFE

Además, ha apuntado que, en las próximas semanas, concluirán el acuerdo con Renfe ligado a las entregas del proyecto Avril, "dejando de esa manera totalmente despejada cualquier incertidumbre financiera".

De cara a 2026, prevé unos ingresos netamente por encima de los 700 millones, y en "claro crecimiento" con respecto al pasado ejercicio. En este sentido, estima que el año debería cerrarse con un Ebitda comprendido entre el 7,5% y el 8,5%, mientras el ratio Deuda financiera neta/Ebitda se mantendrá en niveles elevados, alrededor de 5,5, "por las altas necesidades de circulante de los proyectos en curso".

PROYECTOS Y NUEVOS CONTRATOS

Jainaga ha manifestado que se está viviendo probablemente uno de "los momentos más brillantes en la historia comercial de Talgo" y, tras cerrar 2025 con una cartera de pedidos de 4.466 millones, en estos momentos, "se eleva ya al récord histórico de 6.307 millones de euros".

Por su parte, el director general de Talgo, Rafael Sterling, ha apuntado que han superado el volumen de adjudicaciones que habían previsto para el año 2026.

Sterling ha indicado que, de ese máximo de cartera alcanzado, una parte proviene de contratos de mantenimiento, con contratos vigentes hasta 2054. Ha precisado que los proyectos en cartera permitirán que la plataforma Intercity de Talgo se convierta en 2032 "en el principal medio de transporte de centro Europa en servicios intercity de media y larga distancia, incluyendo los servicios internacionales".

Por otra parte, Jainaga, que ha señalado que están trabajando ya en un nuevo Plan estratégico, ha manifestado que la optimización de los procesos productivos, junto a nuevas inversiones en las fábricas de Rivabellosa y Las Matas, les permitirán aumentar "significativamente" su "aptitud para acelerar los ritmos de entrega de los trenes".

José Antonio Jainaga ha precisado que los detalles de las inversiones industriales están aún en fase de definición, pero ha apuntado que su ambición es "doblar la capacidad productiva antes de finales de 2028".

Otra área fundamental son las personas y la gestión del talento y Jainaga ha indicado que necesitan personas que "quieran trabajar en la en la industria ferroviaria". También ha explicado que la apuesta de Talgo por la innovación se ha materializado en una estrategia estructurada de I+D.

UNIDAD CORPORATIVA DE INVESTIGACIÓN

Jainaga ha señalado que ese esfuerzo culmina con la creación en el País Vasco de una unidad corporativa de investigación, integrada en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que "refuerza el posicionamiento industrial de la compañía".

Según ha detallado, bajo el nombre de Talgo TeknoRail, este centro se convertirá en el eje "para desarrollar las capacidades tecnológicas que impulsarán la próxima generación de soluciones ferroviarias".

(Habrá ampliación)