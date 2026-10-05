Talgo traccionará a 12 empresas para desarrollar un nuevo tren de Alta Velocidad que opere en diferentes países europeos

Participantes en el proyecto Basqtrain 35 - IREKIA

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi apuesta por liderar el desarrollo de la nueva generación de trenes de alta velocidad transeuropeos gracias a un nuevo Proyecto Transformador "BasqTrain 35" liderado por Talgo, que traccionará a 12 empresas vascas para desarrollar un nuevo tren de muy alta velocidad que pueda operar en todos los países europeos. La inversión público-privada prevista es de 105 millones en tres años y se prevé generar más de 140 empleos de gran cualificación en el País Vasco.

El acto de presentación de este proyecto transformador, que es el octavo de liderazgo privado del Plan de Industria-Euskadi 2030, ha contado con la presencia de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi y el presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, entre otros.

En la comparecencia han explicado que este Proyecto Transformador da respuesta a la fragmentación ferroviaria europea, donde los trenes se fabrican para mercados estatales lo que dificulta el movimiento entre países y encarece los costes de producción, por lo que la apuesta es desarrollar un nuevo tren de alta velocidad que pueda operar en diferentes países europeos, con tracción modular y sostenible.

El proyecto prevé generar más de 140 empleos en Euskadi con una inversión de 105 millones en tres años, de los que 78 millones se destinarán a I+D.

La iniciativa liderada por Talgo traccionará a 12 empresas vascas, de ellas 10 pymes, y contará con la colaboración del clúster Mafex. Además, involucrará a diferentes centros tecnológicos y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, con CEIT al frente. En total, formarán parte de la iniciativa 20 socios.

Entre los participantes en el proyecto, también está Ingeteam, que desarrollará soluciones para los trenes de próxima generación, aportando su experiencia en electrónica de potencia, control y gestión de la energía. También tomarán parte, entre otros, Multiverse Computing, Basquevolt, Bronymec, Birziplastic, Bilerro, Indutri-SL, InspecRail, iTree, LIS Data, Orbik y Titanium.

El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha destacado que lideran este proyecto Basqtrain 35, un gran proyecto transformador que implica a "un importante" número de empresas de la cadena de valor industrial, tecnológica y científica vasca "para reforzar el liderazgo ferroviario de Euskadi en la alta velocidad". "Debemos seguir innovando para competir en un mercado global y estar entre los mejores actores del mercado", ha apuntado.

Jainaga ha indicado que, con esta iniciativa, asumen compromisos que "traccionaran todo el sistema" y que son "concretos y medibles" como ampliar la ventaja en eficiencia energética de los trenes de alta velocidad, impulsar mayores capacidades mediante la industrialización avanzada y la IA o innovar en la versatilidad de los coches, con el objetivo de que puedan recorrer distintos países en todo el mundo.

También apuestan por mejorar la experiencia del usuario con soluciones de "confort y accesibilidad", en la que "Talgo ya es un actor de primer nivel", para afianzar la posición de vanguardia e implantar sistemas de mantenimiento predictivo y digitalización, "a través de una monitorización inteligente".

"FÓRMULA EXCELENTE"

Jainaga ha subrayado que la colaboración público-privada es una "fórmula excelente" para llevar a cabo proyectos estratégicos de país, y ha indicado que "Euskadi así lo ha demostrado".

"En Talgo estamos dispuestos a liderar el desarrollo de una nueva generación de trenes de alta velocidad: trenes modulares, interoperables y sostenibles, capaces de transitar en diferentes países y llamados a transformar el sistema ferroviario europeo", ha destacado Jainaga que ha señalado que este proyecto busca "reforzar el liderazgo ferroviario de Euskadi en la alta velocidad".

En este sentido, ha apostado por seguir innovando "para competir en un mercado global y ser cada vez mejores". "Euskadi está transformando distintos sectores industriales para ocupar posiciones de cabeza, mejorando su competitividad en un mercado global donde cada vez hay más actores. Todos debemos estar en el mismo tren para ser más eficientes e innovadores desde la colaboración", ha indicado.

A su juicio, esa es la fórmula para transformar un sector estratégico para Euskadi que "redundará en la creación de empleo, reforzará la industria ferroviaria vasca, e impulsará el desarrollo de capacidades tecnológicas punteras".

Por su parte, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha declarado que "el sector de la movilidad sostenible es un "sector tractor" y, mediante este Proyecto Transformador quieren dar "un salto en el desarrollo de tecnologías propias en la alta velocidad".

Por ello, ha subrayado que Euskadi tiene las "capacidades industriales y tecnológicas" para desarrollar la nueva generación de trenes de alta velocidad transeuropeos".

"Cuando los centros de decisión están en Euskadi, la industria no solo produce; decide, investiga, desarrolla tecnología e innova. El arraigo es la base para que nuestra industria innove y compita en los mercados globales", ha manifestado.

Por ello, según ha apuntado, los ocho Proyectos Transformadores de liderazgo privado ya movilizan cerca de 1.000 millones de euros de inversión, con más de la mitad destinado a la I+D y desarrollo tecnológico. "Arraigo, innovación y competitividad van de la mano", ha señalado Mikel Jauregi, que ha precisado que cada uno de estos proyectos transformadores exige un mínimo de 20 millones de inversión en desarrollo tecnológico.

DIPUTADA GENERAL

En la comparecencia, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha destacado que cuando trasladan el mensaje de que Bizkaia es un territorio de innovación, se refieren a que tienen "la capacidad de convertir una ambición como diseñar los trenes del futuro en un proyecto que avanza".

"Por esto incentivamos la I+D, apoyamos la financiación de proyectos industriales, trabajamos para atraer y formar talento, reforzamos el arraigo de empresas. Cada una de esas decisiones son impulsos para que iniciativas como BasqTrain 35 avancen", ha añadido.

Etxanobe ha subrayado que hoy se habla de "trenes más eficientes, de nuevos materiales, de digitalización y de soluciones para una movilidad más sostenible". "Y también de dónde se va a desarrollar ese conocimiento, dónde se van a tomar esas decisiones y qué oportunidades van a encontrar nuestros jóvenes. Queremos que encuentren aquí proyectos en los que merezca la pena trabajar. Que puedan participar desde Bizkaia, desde Euskadi, en el desarrollo de tecnologías que se utilizarán en toda Europa", ha agregado.

PROYECTOS TRANSFORMADORES

El Plan de Industria - Euskadi 2030 reflejaba 23 Proyectos Transformadores de liderazgo tanto público como privado y a estos se les añadieron dos nuevos Proyectos Transformadores de liderazgo privado.

De los 25 Proyectos Transformadores que incluían ese nuevo Plan de Industria del Gobierno vasco ya se han lanzado 19, ocho de ellos liderados por el sector privado y once por el sector público.

El Gobierno vasco ha destacado que el Plan de Industria es un plan "dinámico" sobre el que se desarrollan los Proyectos Transformadores, por lo que se prevé que sigan incorporándose nuevos proyectos a medida que evolucionan las necesidades industriales.

Los ocho Proyectos Transformadores de liderazgo privado suponen una inversión inicial de más de 965 millones de euros, de los cuales 507 millones se destinan a I+D y desarrollo tecnológico. Entre los siete proyectos se crearán más de 3.990 puestos de trabajo en los próximos años y traccionarán a otras 182 empresas - la mayoría pymes - del tejido industrial vasco, con la colaboración de los Centros Tecnológicos del país.