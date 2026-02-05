Tanttaka Teatroa presenta 'Desobedienteak 18/98' en el Jesús Ibáñez de Matauco de Vitoria-Gasteiz

Presentación de la obra ‘Desobedienteak 18/98’ - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La programación de invierno de la Red Municipal de Teatros de Vitoria-Gasteiz acogerá la semana que viene en doble sesión, el miércoles 11 en euskera y el jueves 12 en castellano, la propuesta de Tanttaka Teatroa 'Desobedienteak 18/98', que aborda la desobediencia civil como práctica democrática.

Durante su presentación este jueves en rueda de prensa, la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha felicitado a la compañía por "hacer del escenario un espacio donde se puede plantear cualquier tema, incluso ser desobediente, y por reunir un equipo maravilloso".

"Me consta que venís de una gran acogida por parte del público y la crítica, tanto en el Teatro Arriaga de Bilbao como en el Principal de Donostia, y os deseo que Vitoria-Gasteiz sea tan calurosa y entusiasta como es con las propuestas teatrales y en especial las de Tanttaka", ha añadido.

La pieza se centra en Ainhoa, una joven recién doctorada en Ciencias políticas que defiende, ante un tribunal académico, su tesis doctoral, que aborda la desobediencia civil como práctica de lucha en las democracias a la vez que recorre, a través de ejemplos cargados de significado, la impronta de la desobediencia civil en la historia y la conquista de derechos civiles de la humanidad.

En paralelo, la función se sumerge de pleno en el polémico macro proceso judicial que parte de unas diligencias abiertas por el juez Garzón, el sumario 18/98, en el que se asiste al procesamiento de varias personas que defendían los derechos civiles desde una fundación vinculada a movimientos sociales.

Esta pieza, de la dramaturga María Goiricelaya, está dirigida por Fernando Bernués y Mireia Gabilondo. Completan el equipo los intérpretes Miren Arrieta, Aiora Enparantza, Iñigo Azpitarte, Klara Badiola, Kepa Errasti y Omar Somai.