Tapia reivindica ante el Comité de Regions 4 una Europa "competitiva" para abordar los retos climáticos con "ambición"

La consejera vasca reclama también un papel "más reconocido y activo de las regiones en el liderazgo del desarrollo sostenible"



BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha recordado ante el Comité de Regions 4 una Europa "competitiva" para abordar los retos climáticos con "ambición" y ha advertido que "la transición energética climática ha de ser exigente y ambiciosa en el cumplimiento de los objetivos marcados, sin desatender el desarrollo económico, tecnológico e industrial del conjunto de Europa, y de todas y cada una de las regiones europeas".

La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité Europeo de las Regiones (COR) se ha reunido en Málaga y ha reivindicado, en un manifiesto, el papel de las regiones porque son sus gobiernos, junto a la administración local, las instituciones encargadas de ejecutar el 70% de las medidas de mitigación y el 90% de las medidas de adaptación para avanzar en los compromisos del Acuerdo de París.

Arantxa Tapia ha intervenido, en calidad de presidenta de Regions 4, en un debate acerca del Green Deal europeo, organizado por el Comité de las Regiones de la Comisión Europea.

Tapia ha reivindicado un papel "más reconocido y activo de las regiones en el liderazgo del desarrollo sostenible" y ha destacado la necesidad de que este modelo de desarrollo "atienda a un principio de justicia para no dejar a nadie atrás".

La transición energética climática, ha advertido, ha de ser "exigente y ambiciosa en el cumplimiento de los objetivos marcados, sin desatender el desarrollo económico, -tecnológico e industrial- del conjunto de Europa y de todas y cada una de las regiones europeas".

En este sentido, ha reiterado su apoyo a la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de Industria esta misma semana porque "es necesaria una Europa competitiva que permita contribuir desde la innovación al cumplimiento de los objetivos climáticos".

ENCUENTRO

La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) del Comité Europeo de las Regiones (COR) se ha reunido en Málaga y alrededor de 100 miembros, entre los que se encuentra Euskadi, han debatido varios temas climáticos y medioambientales relevantes del actual mandato de la UE.

Se han aprobado dictámenes sobre gobernanza del Pacto Verde Europeo y el Banco de Hidrógeno y se han analizado cuestiones "claves" hacia la COP28. Desde la Consejería de Arantxa Tapia han destacado la declaración acordada de cara la cita de Dubai, a la que ya se ha sumado la red internacional Regions4 y Euskadi, como anfitriones: Towards a Local Governments and Municipal Authorities (LGMA) position for the UNFCCC COP28.

Actualmente, han subrayado desde el Departamento vasco, los debates oficiales "no tienen en consideración la visión ni voz de las regiones a pesar de que son sus gobiernos, junto a la administración local, las instituciones encargadas de ejecutar el 70% de las medidas de mitigación y el 90% de las medidas de adaptación para avanzar en los compromisos del Acuerdo de París".

Por eso, el manifiesto presentado reclama "una evolución de la gobernanza global y un nuevo consenso multilateral que, además de a los estados, incorpore a autoridades regionales y locales, a la sociedad civil y a los sectores económicos, en estrecha colaboración con las instituciones supranacionales".

El futuro de la gobernanza mundial, recoge el manifiesto, se basa en la colaboración, la descentralización y el multilateralismo inclusivo, porque "sólo así será posible lograr esa transición justa".

Se trata de reivindicaciones que también se reflejan en el reciente sexto informe del IPCC y en el resumen del Global Stocktake de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Ambos documentos subrayan que los gobiernos de los estados están atrasados en el cumplimiento de sus compromisos, a la vez que destacan la mayor ambición climática de las regiones.

Por esta razón, agentes como la Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible, Regions4, actualmente presidida por Euskadi, deberán jugar un papel fundamental en este nuevo multilateralismo.

En la sesión que ha participado la consejera Arantxa Tapia, en calidad de presidenta de Regions4, ha estado liderada por Kata Tüttö, teniente alcalde de Budapest y presidencia del ENVE. Ha participado en la misma Lia Montalti, representante de la red Under2 Coalition de Emilia-Romaña (Italia), las dos principales redes internacionales en las que Euskadi tiene importante relevancia.