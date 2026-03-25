La tasa de pobreza real en Euskadi asciende al 6,1% en 2024 y se sitúa en cifras similares a 2018

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico Nerea Melgosa ha presentado hoy en Donostia junto con Jorge Aramendi, coordinador del Órgano Estadístico del departamento - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de pobreza real en Euskadi pasa del 4% al 6,1% (134.493 personas) según datos de 2024, estableciéndose en cifras similares al año 2018. La cuantía de familias que manifiestan un bienestar casi completo es del 26,2% frente al 23,9% del año 2022. En el caso de las familias que tienen un bienestar completo pasa de un 51,4% a un 45,5%.

Estos datos se recogen en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del año 2024, presentada este miércoles en San Sebastián por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y el coordinador del Órgano Estadístico del Departamento, Jorge Aramendi. Esta encuesta se ha desarrollado en casi 4.500 hogares de Euskadi y han participado más de 10.000 personas.

Tal y como han explicado, el objetivo central de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) es el conocimiento, estudio y análisis de los distintos factores que afectan a la pobreza, así como su incidencia en Euskadi. Se realiza desde 1986 y es bianual y la última recoge datos referidos al año 2024.

La EPDS mide la pobreza en tres aspectos: pobreza de mantenimiento (la combinación entre la capacidad de mantenimiento de los ingresos que tienen los hogares y el gasto mínimo necesario para cubrir sus necesidades básicas y determina el umbral de la pobreza), la pobreza de acumulación (la capacidad de ahorro y/o acumulación de bienes básicos que tienen las familias) y la pobreza real.

Durante el año 2024, al que hace referencia la EPDS, el IPC tuvo una subida "muy considerable y constante". La inflación interanual en Euskadi fue del 3,6%, una subida precedida por la del año 2023 (3,1%) y de la del 2022 (5,4%). Estas cifras supusieron "una aceleración de los precios y conllevaron un encarecimiento relevante de elementos básicos como la alimentación, la vivienda, los combustibles", han recordado.

En los últimos años también se destaca el crecimiento poblacional en Euskadi. Esto se debe especialmente a que la población de origen extranjero ha aumentado considerablemente.

Según datos del Eustat, durante los años 2023 y 2024 hubo 117.545 personas inmigrantes que llegaron al País Vasco. La empleabilidad, el acceso a la vivienda y la capacidad de ahorro hace que algunos colectivos de esta población presenten un mayor índice de vulnerabilidad.

"COLCHÓN, RED Y COMUNIDAD"

En cuanto a los resultados de la encuesta, en los datos respectivos a la capacidad de mantenimiento de los ingresos de los hogares, la tasa de pobreza baja ligeramente del 7,3% al 7,2% (157.948 personas). "En cuanto a la capacidad para mantener los ingresos, la pobreza ha disminuido ligeramente y la ausencia de bienestar también ha bajado. La sociedad vasca tiene capacidad de generar colchón, red y comunidad", ha apuntado Melgosa.

En lo que respecta a los indicadores de desigualdad, el coeficiente de Gini mejora ligeramente pasando de un 26,9% a un 25,9%. Este coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población y la bajada de un punto indica que, aunque haya más personas en situación de pobreza, baja la desigualdad.

En lo referido a la evolución de algunos indicadores específicos de privación en la dimensión de acumulación (patrimonio y condiciones de vida) la cifra de familias sin al menos una semana de vacaciones -por motivos económicos- se incrementa de un 13,9% a un 18,8% y la cantidad de hogares sin automóvil de antigüedad inferior a 10 años pasa de un 58,1% a un 64,4%.

Por lo que respecta a las condiciones de habitabilidad de las viviendas el número de familias que residen en viviendas con problemas de humedad baja de un 12,4% a un 9,8% y los hogares expuestos a ruidos y contaminación descienden de un 8% a un 7,4%.

Ante los datos obtenidos por la EPDS, Melgosa ha expuesto la batería de medidas que tienen en marcha el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico y otros departamentos del Gobierno Vasco en el ámbito de la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales como los Bonos de Alimentación para las familias vulnerables o el Bono Social Térmico. Este último ccubrió las necesidades de 62.263 familias durante el año 2025.

También ha citado el Decreto de familias monoparentales, que por primera vez contempla ayudas económicas específicas para estas familias (desde el 1 de enero del 2026 se han recibido 2.800 solicitudes), la Estrategia de Garantía Infantil de Euskadi 2030, o las ayudas a la crianza con 200 euros al mes por hijo o hija hasta los 4 años.

Asimismo, se ha referido a la ayuda de Renta de Garantía de Ingresos - RGI (en el año 2026 se establece una cuantía base de 583,07 euros mensuales), las ayudas de Emergencia Social (en 2024, en Euskadi, 55.790 personas recibieron las AES), la gratuidad de las haurreskolas, o el programa PADI de salud bucodental gratuito. Este programa de Osakidetza está destinado a una población de 108.000 menores de entre 0 y 6 años.